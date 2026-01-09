Nu mai aruncați brazii de Crăciun de la balcon. Avertismentul Agenţiei pentru Protecţia Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului spune că practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă, fiind extrem de periculoasă pentru oameni sau pentru maşinile care sunt parcate în apropierea blocuri.

”O dată cu trecerea Sărbătorilor, a început evacuarea brazilor uscaţi din apartamente şi, nu de puţine ori, din păcate, debarasarea încă se face la stâlp, pe alee, în parcare sau la colţul blocului. Aceşti brazi sunt un material reciclabil valoros şi ar trebui să ajungă doar pe platformele de colectare, din zona containerelor pentru deşeuri, astfel încât firmele de salubritate din fiecare zonă administrativ-teritorială şă îi poată lua, composta şi preda reciclatorilor”, a subliniat, vineri, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP), Raluca Giorgiana Dumitrescu, scrie News.

Reprezentanţii instituţiei transmit că practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă, fiind extrem de periculoasă pentru oameni sau pentru maşinile care sunt parcate în apropierea blocurilor.

”Pentru a nu face prea multă mizerie în casă sau pe scări, din cauza acelor care se scutură, brazii pot fi puşi în saci mari din plastic, începând de la bază. Ca să poată fi reciclaţi, brazii trebuie curăţaţi de resturi de beteală sau de alte materiale folosite pentru prinderea globurilor”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei.

Potrivit acestora, cei care locuiesc la curte pot folosi brazii mărunţiţi, ca rumeguş, pentru a proteja rădăcinile copacilor de boli şi dăunători, pentru grătar sau obiecte de decor natural.

”O altă variantă, bună pentru buget, este predarea brazilor uscaţi, în vederea reciclării, în punctele de colectare organizate de marii retailer. Gestul este recompensat cu vouchere valorice, care pot fi utilizate la cumpărături. Condiţia este ca bradul să fi fost achiziţionat din magazinul respectiv”, arată reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.