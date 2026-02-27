Studentă de la Columbia, eliberată după intervenția primarului New York-ului la Casa Albă. Trump ar fi autorizat personal măsura

O studentă a Universității Columbia, reținută de poliția anti-imigrare din SUA (ICE), a fost eliberată după ce primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a discutat direct cazul cu președintele Donald Trump, aflat la Casa Albă. Anunțul a fost făcut joi de edilul newyorkez, potrivit AFP.

Studenta fusese arestată joi dimineață de cinci agenți ai ICE, care ar fi pătruns într-o reședință a prestigioasei universități fără mandat și sub un pretext fals. Informația a fost confirmată de Claire Shipman, președinta interimară a Universității Columbia, potrivit News.ro.

Potrivit acesteia, agenții au intrat în clădire „pretinzând că sunt poliţişti în căutarea unui copil dispărut”.

„Agenţii au luat-o pe studenta noastră. A fost o situaţie înfricoşătoare (...) total inacceptabilă pentru studenţii şi personalul nostru”, a declarat Shipman într-un videoclip publicat pe platforma X.

Conform publicației studențești Columbia Daily Spectator și informațiilor citate de BBC, tânăra este originară din Azerbaidjan.

Intervenție directă la nivel înalt

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a anunțat pe X că i-a semnalat personal cazul președintelui american.

„I-am comunicat îngrijorarea mea cu privire la studenta de la Columbia Elmina Aghayeva (...) reţinută de ICE. Tocmai m-a informat că va fi eliberată imediat”, a scris edilul.

La scurt timp, Elmina Aghayeva a confirmat pe Instagram că a fost pusă în libertate: „Tocmai am ieşit (...) Sunt în siguranţă”.

Vizită la Washington pentru fonduri federale

Anterior, primarul publicase o fotografie din Washington, anunțând că s-a deplasat la Casa Albă pentru a solicita mai multe fonduri federale destinate construcției de locuințe accesibile în Queens, unul dintre cele cinci cartiere ale New York-ului.

Metropola este cel mai populat oraș din Statele Unite și locul în care Donald Trump și-a construit imperiul imobiliar.

Cazul studentei de la Columbia a stârnit reacții puternice în mediul universitar și politic, intervenția directă a primarului și anunțul privind eliberarea rapidă a acesteia amplificând dezbaterea privind acțiunile agenției americane pentru imigrație.