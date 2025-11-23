Nicușor Dan a promulgat legea care îi amendează pe comercianți dacă nu înlocuiesc produsele neconforme

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat duminică, printr-o postare pe Facebook, că a promulgat legea care prevede amendarea comercianţilor cu sume între 5.000 şi 25.000 de lei dacă nu înlocuiesc produsele achiziţionate de consumatori în termen de 30 de zile de la constatarea unei neconformităţi.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie”, a declarat Nicuşor Dan.

Potrivit preşedintelui, această modificare întăreşte protecţia consumatorilor şi asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege.

Proiectul de lege, care modifică art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, a fost iniţiat de 23 de deputaţi şi senatori liberali.

Senatul a adoptat proiectul pe 24 iunie, iar pe 29 octombrie a trecut şi de votul Camerei Deputaţilor. Prin promulgarea preşedintelui, proiectul devine Legea nr. 190/2025.