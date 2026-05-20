Rapperul Wiz Khalifa, pe lista „Persoanelor Urmărite” a Poliției Române după condamnarea pentru deținere de droguri de risc

Rapperul american Wiz Khalifa apare acum pe site-ul Poliției Române la categoria „Persoane Urmărite”, după ce a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc.

Artistul, al cărui nume real este Thomaz Cameron Jibril, a fost condamnat la sfârșitul anului trecut de Curtea de Apel Constanța, după un incident petrecut în 2024, în timpul unui festival de muzică desfășurat la Costinești.

Potrivit anchetatorilor, Wiz Khalifa a fumat o țigară cu cannabis chiar pe scena festivalului, iar ulterior polițiștii au găsit asupra sa 18 grame de canabis.

Pe site-ul Poliției Române, la secțiunea dedicată persoanelor urmărite, autoritățile menționează:

„Condamnat la 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.”

Artistul a contestat condamnarea în această primăvară, însă recursul său a fost respins definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit deciziei pronunțate pe 7 mai 2026, instanța supremă a respins ca nefondat recursul în casație formulat de rapper împotriva hotărârii Curții de Apel Constanța.

În plus, Wiz Khalifa a fost obligat să plătească 300 de lei cheltuieli judiciare către stat.

„Respinge, ca nefondat, recursul în casație formulat de inculpatul Thomaz Cameron Jibril împotriva deciziei penale nr. 1222/P din data de 18 decembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanţa - Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie. Obligă pe recurent la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 mai 2026”, potrivit deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție din 7 mai.

Decizia este definitivă.