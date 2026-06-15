Mitul familiei perfecte: ce se întâmplă când ai mai mulți copii decât ți-ai dorit. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu

Contrar părerii generale, oamenii fără copii nu sunt mai puțin fericiți. O confirmă un studiu pe 24.000 de adulți, care arată că lipsa copiilor nu este asociată cu un nivel mai scăzut al stării de bine. În schimb, cei mai nemulțumiți de viața lor sunt cei care au făcut mai mulți copii decât și-au propus inițial.

Scenariul ideal al unei vieți împlinite începe, de regulă, cu întemeierea unei familii. În practică, însă, dorința de a avea mai mulți copii se lovește frecvent de o cu totul altă realitate. Unii ajung să nu aibă copii deloc, iar alții au mai puțini decât și-au dorit inițial. Însă poate cea mai mare surpriză vine pentru cei care, odată deveniți părinți, își dau seama că așteptările lor idealizate nu au avut aproape nicio legătură cu provocările și realitatea de zi cu zi a vieții de familie.

Ca să înțeleagă cum ne afectează această diferență dintre așteptări și realitate, cercetătorii au analizat date provenite de la 24.000 de oameni din Germania, cu vârste cuprinse între 18 și 100 de ani. Participanții au primit două întrebări simple: câți copii și-ar fi dorit, în mod ideal, și câți au avut până la urmă? Pe baza răspunsurilor, au fost împărțiți în mai multe categorii: persoane care și-au atins obiectivul privind numărul de copii, persoane care și-au dorit mai mulți copii decât au avut, persoane care au avut mai mulți copii decât și-au dorit inițial, persoane fără copii din motive independente de voința lor și persoane care au ales în mod deliberat să nu devină părinți.

Ce au descoperit cercetătorii

Rezultatele au arătat că cei care au ajuns să aibă mai mulți copii decât își doreau sunt și cei mai puțin mulțumiți de viața lor. Mai precis, aceștia s-au arătat vizibil mai dezamăgiți de cum arată viața lor de familie și au o stare de spirit mai degrabă negativă. Mai mult, asocierea s-a menținut chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul factori precum veniturile, situația profesională și statutul relațional.

Pe de altă parte, adulții care nu erau părinți (fie din proprie alegere, fie pentru că așa li s-au așezat lucrurile) au declarat că se simt la fel de împliniți precum cei care au făcut exact numărul de copii dorit. Ba chiar, în unele scenarii analizate, starea lor de bine s-a dovedit a fi ușor mai ridicată.

Totodată, tinerii care își doresc mai mulți copii decât au în prezent nu sunt mai nefericiți, pentru că încă au timp să își atingă acest scop. Regretul apare abia mai târziu în viață. Odată ce trec anii și posibilitatea de a mai avea copii dispare, cei care trag linie și constată că visul lor nu s-a împlinit devin vizibil mai puțin mulțumiți de viața lor.

„Trăim într-o cultură în care ideea familiei fericite este adesea însoțită de imagini foarte clare: doi părinți implicați, copii mereu zâmbitori, mese calde în familie, vacanțe lipsite de griji și sentimentul că iubirea, de una singură, rezolvă absolut totul. În jurul nostru circulă încă mesajul că a avea copii este una dintre cele mai sigure și universale căi către împlinire”, explică Denisa Zdrobiș, psihoterapeut sistemic, pentru „Adevărul”.

Ea consideră că rezultatele cercetării arată tocmai nevoia de a privi familia dincolo de idealurile sociale și de a înțelege că fiecare persoană își poate construi propria formă de împlinire.

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„Realitatea umană este însă mult mai complexă decât miturile pe care le construim în jurul familiei”, afirmă psihoterapeutul. Potrivit spuselor sale, fericirea nu depinde automat de existența copiilor, ci de măsura în care nevoile fundamentale ale unei persoane își găsesc loc în viața sa.

„Din perspectivă sistemică, nu existența copiilor produce în sine bunăstare, ci felul în care toate nevoile importante ale unei persoane își găsesc loc în viața sa: nevoia de iubire și conectare, dar și cea de autonomie, de sens și de echilibru personal”, lămurește Denisa Zdrobiș.

Când resursele familiei ajung la limită

În opinia sa, atunci când familia ajunge să aibă mai mulți copii decât poate susține emoțional, logistic sau financiar, presiunea se resimte la nivelul întregului sistem familial.

„În terapia sistemică, privim familia ca pe un organism viu în care resursele de timp, de energie, emoționale și financiare sunt limitate. Atunci când cerințele exterioare depășesc constant aceste resurse, sistemul intră în suprasolicitare,” mărturisește psihoterapeutul.

Specialista explică faptul că în astfel de situații pot apărea oboseala cronică, anxietatea, sentimentul de sufocare și dificultăți în menținerea unei conexiuni emoționale sănătoase cu cei apropiați.

„Toate acestea sunt semne ale unui sistem aflat în criză de resurse, nu ale unui defect de caracter”, subliniază ea.

Iubirea pentru copii nu este același lucru cu satisfacția față de viață

Unul dintre cele mai importante aspecte evidențiate de psihoterapeut este diferența dintre iubirea față de propriii copii și satisfacția generală față de viață.

„Iubirea este o legătură de atașament profundă, stabilă și necondiționată. Satisfacția de viață, în schimb, depinde de calitatea experiențelor de zi cu zi, de măsura în care mai ai contact cu tine însuți, cu pasiunile tale și cu adultul dincolo de rolul de părinte,” crede Denisa Zdrobiș.

Din acest motiv, un părinte poate să își iubească foarte mult copiii și, în același timp, să se simtă epuizat, copleșit sau nemulțumit de anumite aspecte ale vieții sale.

„Poți să îți iubești copilul din tot sufletul și, în același timp, să urăști rutina parentalității, lipsa de somn, izolarea sau pierderea libertății”, punctează aceasta.

Presiunea familiei perfecte

Potrivit declarațiilor sale, una dintre cauzele pentru care oamenii ajung uneori să aibă mai mulți copii decât și-au dorit este presiunea socială.

„Influența este uriașă și adesea invizibilă. Mulți oameni iau decizii legate de extinderea familiei într-un context în care întrebările din exterior vin constant, ca niște picături chinezești: «Când faceți al doilea copil?», «Nu îl lăsați singur?», «O familie adevărată are mai mulți copii»”, completează psihoterapeutul.

Ea atrage atenția că oamenii vorbesc mult despre câți copii ar trebui să aibă o familie și mult mai puțin despre resursele necesare pentru a-i crește în condiții bune.

„Fericirea nu apare atunci când bifăm un model impus de societate, ci atunci când viața pe care o trăim în fiecare zi este în armonie cu posibilitățile și valorile noastre reale”, concluzionează Denisa Zdrobiș.