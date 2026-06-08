Video Mirabela Grădinaru s-a prezentat la Curtea de Apel București. Motivul pentru care partenera lui Nicușor Dan a fost chemată în instanță

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, s-a prezentat luni dimineață la Curtea de Apel București, unde a avut o vizită foarte scurtă.

Partenera președintelui Nicușor Dan a mers la Curtea de Apel București însoțită de gărzile de corp și a petrecut mai puțin de un minut.

Mirabela Grădinaru avea mai multe documente în mână, a urcat în sala de ședință însă a ieșit rapid. Ea a atras atenția jurnaliștilor, inclusiv a activistului Marian Ceaușescu, însă nu a răspuns la întrebări.

Nu este clar care este motivul prezenței sale la Curtea de Apel, însă cel mai probabil este vorba despre un termen în procesul ONG-ului pe care l-a înființat, Asociația SOS Orașul, potrivit Digi24.

Asociația SOS Orașul a devenit cunoscut după mai multe acțiuni în instanță prin care a încercat să blocheze proiecte imobiliare despre care susținea că ar reduce spațiile verzi din București.

Amintim că asociația a fost dată în judecată de către One Mircea Eliade SRL, componentă rezidențială a proiectului One Floreasca City. Firma a cerut încuviințarea executării silite a Asociației SOS Orașul, cerere pe care Judecătoria Cluj-Napoca a admis-o.

Dezvoltatorul One United Properties a încercat să dezvolte un proiect imobiliar mixt, care include spații de birouri, apartamente și un magazin amplasat pe terenul de 2,8 hectare al fostei fabrici Automatica din București. Din cauză că SOS Orașul nu a putut plăti despăgubirile către One Mircea Eliade SRL, societatea a cerut dizolvarea asociației nonguvernamentale.

Ulterior, Tribunalul Cluj a dispus 19 ianuarie 2024, ca Asociația SOS Orașul să aibă dreptul să își continue activitatea pentru că entitatea care a solicitat dizolvarea acestui ONG este „lipsită de interes”.