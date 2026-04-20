Video Nicușor Dan, audiat la Curtea de Apel București. Un dezvoltator imobiliar îi cere despăgubiri de un milion de euro

Președintele Nicușor Dan s-a prezentat, luni, la Curtea de Apel București, unde a fost interogat de judecători cu privire la un proces civil deschis de un dezvoltator imobiliar în urmă cu mai mulți ani în urmă.

Nicușor Dan a fost reclamat că ar fi încercat să blocheze în mod abuziv un proiect în zona Deltei Văcărești, pe vremea când era activist civic, relatează Știrile ProTV.

Președintele a trebuit să explice, în fața instanței, demersurile făcute în trecut, împreună cu organizația neguvernamentală Eco-Civica, pe vremea când era vicepreședinte al Asociației Salvați Bucureștiul.

Aceste acțiuni au vizat contestarea unor planuri urbanistice și a autorizațiilor de construire obținute de un dezvoltator imobiliar, care ulterior a construit un ansamblu rezidențial în zona Deltei Văcărești, conform sursei citate.

După aceste demersuri, considerate de dezvoltator ca fiind abuzive și realizate cu rea-credință, compania a deschis un proces de răspundere delictuală. Sunt solicitate despăgubiri de un milion de euro, la care se adaugă dobânzile legale, atât de la ONG-uri, cât și de la persoanele implicate, inclusiv Nicușor Dan.

Întrebat de activistul Marian Ceaușescu ce va face dacă instanța va da câștig reclamantului, Nicușor Dan a spus: "Eu sper totuși că există un echilibru, există o decizie a Curții de Justiție a Uniunii care spune că nu trebuie să îngrădim exercițiul unor drepturi."

În primă instanță, la tribunal, cei dați în judecată au avut câștig de cauză. Totuși, decizia finală urmează să fie luată de Curtea de Apel București, care a stabilit că nu poate pronunța o hotărâre definitivă înainte ca persoanele implicate în acele acțiuni să fie audiate direct.