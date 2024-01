ONG-ul care se luptă cu dezvoltatorii imobiliari bucureșteni, salvat la Cluj. Legătura cu Nicușor Dan

O instanță clujeană salvează de la dizolvare Asociația SOS Orașul, înființată la Cluj și folosită pentru blocarea unor proiecte imobiliare în București. ONG-ul este reprezentant de Loredana Mirabela Grădinaru, partenera de viață a primarului Capitalei Nicușor Dan.

Tribunalul Cluj a dispus vineri, 19 ianuarie 2024, ca Asociația SOS Orașul să aibă dreptul să își continue activitatea pentru că entitatea care a solicitat dizolvarea acestui ONG este „lipsită de interes”, relatează Ziarul Făclia.

Asociația SOS Orașul este reprezentată de Loredana Mirabela Grădinaru, partenera de viață a primarului Capitalei Nicușor Dan.

Compania One Mircea Eliade Properties a solicitat dizolvarea SOS Orașul pe motiv de insolvabilitate.

Asociația SOS Orașul a fost dată în judecată de către One Mircea Eliade SRL, componentă rezidențială a proiectului One Floreasca City. Firma a cerut încuviințarea executării silite a Asociației SOS Orașul, cerere pe care Judecătoria Cluj-Napoca a admis-o.

Dezvoltatorul One United Properties a încercat să dezvolte un proiect imobiliar mixt, care include spaţii de birouri, apartamente şi un magazin amplasat pe terenul de 2,8 hectare al fostei fabrici Automatica din București.

Din cauză că SOS Orașul nu a putut plăti despăgubirile către One Mircea Eliade SRL, societatea a cerut dizolvarea asociației nonguvernamentale.

Judecătoria Cluj-Napoca a admis în noiembrie 2022 cererea dezvoltatorului imobiliar, dispunând dizolvarea ONG-ului.

SOS Orașul contestat hotărârea, iar Tribunalul Cluj a dispus că organizația nonguvernamentală își poate păstra personalitatea juridică.

Proces și la București

De asemenea, Asociația Salvați Bucureștiul, fondată în urmă cu 15 ani și care a blocat numeroase proiecte deoarece reduceau spaţii verzi sau afectau imobile de patrimoniu, e la un pas de dizolvare, decizia luată de Judecătoria Sectorului 5, la finalul lunii decembrie 2023, nefiind definitivă, conform Adevărul.

„Admite cererea principală având ca obiect dizolvare persoană juridică, formulată de reclamanta One Mircea Eliade Properties S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Asociaţia Salvaţi Bucureştiul. (...) Dispune dizolvarea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul. Dispune înscrierea menţiunii dizolvării Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.”, se arată în soluţia pe scurt a Judecătoriei Sectorului 5, publicată pe portalul instanţelor de judecată.

Conform documentului, părţile implicate vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Decizia nu este definitivă, putând fi contestată cu apel, în termen de 30 zile de la comunicare.

„O luptă inegală între dezvoltatori și cetățeni”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat că e o luptă inegală între dezvoltatori și cetățeni, dat fiind că primii amenință cu cheltuieli de judecată foarte mari.

„Este din păcate un fenomen general care ţine de ce anume este statul de drept în România, în care dezvoltatorii ameninţă cu cheltuieli de judecată uriaşe asociaţiile şi cetăţenii care le contestă proiectele. Şi din păcate multe asociaţii şi mulţi cetăţeni au fost intimidaţi şi au renunţat la acţiunile pe care le-au desfăşurat. Pe acest fenomen sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând consider total nerezonabil ca judecătorii să dispună cheltuieli de judecată de 100.000 lei într-un dosar în care se contestă un act administrativ, dacă se întâmplă ca cine contestă să piardă. Din păcate nu am văzut o reacţie a societăţii civile când lucrurile astea s-au întâmplat. (...) Practic am ajuns în situaţia în acre nu mai există asociaţii care să conteste proiecte imobiliare, ceea ce este un lucru foarte grav”, a afirmat Nicușor Dan pentru HotNews.ro.

Dacă decizia va rămâne definitivă, procesele intentate de asociație se încheie. Acestea vizează salvarea a mai multe hectare de spațiu verde și a unor zone cu clădiri vechi, de patrimoniu.

„Legat de Salvați Bucureștiul, eu am plecat de acolo când am devenit primar, nu știu foarte bine ce se întâmplă, probabil că este tot o chestiune de cheltuieli de judecată pe care Asociația nu a putut să le plătească. Ce cunosc din activitatea Salvați Bucureștiul, litigii din care și Primăria București este parte în momentul de față, este că ei au mai multe litigii importante în desfășurare care ar dispărea dacă Asociația ar dispărea, printr-o hotărâre definitivă a instanței. Ei au obținut în instanță anularea PUZ Parcul Tineretului, prin care au fost aprobate mai multe blocuri în acest parc, procesul este la recurs. Practic s-ar pierde undeva la 20 ha de spațiu verde. Sunt litigii care vizează Cathedral Plaza, Kiseleff 45 sau Grădinile Versailles, cum sunt cunoscute, unde se dorește construirea unor blocuri, Visarion 8, un bloc ilegal de pe strada Zborului, Hala Matache, asta este ce îmi aduc aminte”, a explicat Nicușor Dan.