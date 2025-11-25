Ministrul Mediului anunță că Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026. „Va trebui să avem o discuție serioasă pentru gândirea bugetului”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți, 25 noiembrie, că Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026, întrucât nu există buget.

„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM, eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR, o parte semnificativă din aceste proiecte care și-au pierdut fondurile, finanțarea, vor fi mutate pe AFM.

În același timp, avem o discuție cât se poate de așezată ca în cazul în care vom găsi totuși buget pentru Rabla anul viitor, dar momentan încă acest buget identificat, să fie suplimentar cu câteva condiții care n-au fost aplicate până în anul acesta. De exemplu, eu susțin sa fie aplicat programul Rabla pentru mașini produse în Europa.

Nu mai există versiunea de fonduri europene pentru anul următor, dar în acest moment buget identificat pentru Programul Rabla nu există. Va trebui să avem o discuție serioasă pentru gândirea bugetului de anul viitor al AFM- ului”, a declarat ministrul Mediului.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a beneficiat de un buget total de 200 de milioane de lei, din care fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în prima etapă, în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare, ceea ce a dus la o suplimentare a fondurilor pentru acest tip de autovehicule, având în vedere interesul crescut.