Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Programul Rabla trebuie regândit pe 3-4 ani. Avertisment: impozitul minim frânează industria auto

Publicat:

Programul Rabla trebuie regândit pentru un termen de 3 - 4 ani, a afirmat marți vicepremierul Tanczos Barna, precizând că trebuie stabilite priorităţile șiobiectivele pentru că legislația nu mai trebuie să fie modificată în fiecare an, ca până acum.

Vicepremierul Tanczos Barna
Vicepremierul Tanczos Barna spune că programul Rabla trebuie gândit pe 4 ani. Foto arhivă

Dialogul trebuie continuat cu sectorul auto şi în privinţa programelor naţionale de susţinere acestui sector. Nu este un secret faptul că, în 2021, am negociat în premieră cu dumneavoastră (industria auto, n.r.) un program de patru ani pentru Programul "Rabla", program care a fost modificat substanţial anul acesta. Nu consider că este cea mai bună decizie într-o perioadă cu provocări. Guvernul ia şi decizii cu care nu suntem cu toţi de acord... Nu vreau să spun că aş fi făcut eu altfel dacă eram în minister, dar cu siguranţă "Rabla" trebuie regândit pentru un termen de 3 - 4 ani, stabilite priorităţile, obiectivele şi, împreună cu sectorul, trebuie să finalizăm practic un dialog care să ducă la o decizie pentru următorii patru ani. An de an, nu putem să venim cu modificări, nu putem să susţinem această incertitudine, care practic pune într-o situaţie foarte neplăcută sectorul de vânzare. Acest dialog va ajuta cu siguranţă şi la stabilizarea vieţii şi va ajuta cu siguranţă şi întreprinzătorii din acest domeniu", a afirmat Tanczos.

Acesta a adăugat că deficitul bugetar nu poate fi privit doar din punct de vedere contabil, ci trebuie gândite măsuri care să genereze încasări pe termen mediu şi lung.

Provocările regionale şi globale care sunt în faţa dumneavoastră trebuie analizate şi trebuie să fie conştient şi Guvernul care sunt acelea şi cu ce le poate sprijini încă o dată pentru a ajuta acest pilon esenţial al economiei naţionale. Resursele pe care trebuie să le găsim în general, această discuţie referitoare la deficitul bugetar nu poate fi privită doar din punct de vedere contabil. Economia naţională este un organism mult mai complex, nu putem să ne uităm doar la intrări şi ieşiri, de impozite, taxe, cheltuieli la nivelul bugetelor sau instituţiilor de stat. Trebuie să vedem de unde putem să generăm pe termen mediu şi lung acele income, acele încasări", a spus demnitarul.

Impozitul minim pe cifra de afaceri este o frână pentru industria auto

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), în forma actuală, este o frână pentru industria auto, iar pentru 2026 consider că este o necesitate reducerea cel puţin la jumătate a acestui tip de impozit, a declarat, marţi, la cea de-a treia ediţie a Forumului Mobilităţii Sustenabile şi Accesibile, vicepremierul Tanczos Barna.

Industria auto în România este un pilon al economiei naţionale, este cel mai mare exportator al României, este un domeniu care susţine economia naţională şi, de aceea, Guvernul are responsabilitatea şi obligaţia de a găsi politicile fiscale, economice, pentru susţinerea acestui sector. Avem a elefantul în cameră, putem să recunoaştem acest lucru... Avem IMCA (Impozitul minim pe cifra de afaceri, n.r.) şi creditul fiscal, două propuneri care vin din partea sectorului, două propuneri care trebuie analizate foarte repede şi decizia trebuie luată în cel mai scurt timp posibil de către Guvern. Consider că IMCA este o frână pentru industria auto în momentul de faţă, în formă actuală. Susţin reducerea IMCA în primă fază, după aceea treptat, dacă reuşim să ne înţelegem şi în coaliţie asupra acestui lucru, trebuie să eliminăm IMCA pe termen mediu. Cu siguranţă, pentru 2026 este o necesitate reducerea cel puţin la jumătate a acestui tip de impozit, care este de fapt un impozit de profit, dar nu mai mic decât, de exemplu, de 0,5% din cifra de afaceri", spus Tanczos.

Potrivit oficialului, există discuţii la Ministerul Finanţelor legate de promovarea unei Ordonanţe ce vizează creditul fiscal pentru cercetare şi dezvoltare.

În acelaşi timp, de câteva luni la Ministerul Finanţelor avem Ordonanţa pregătită, ce poate fi promovată oricând, cu privire la creditul fiscal pentru cercetare şi dezvoltare. Ar fi o recunoaştere şi trebuie să fie o recunoaştere a faptului că această industrie investeşte foarte mult în inovare, în cercetare, în dezvoltare, în domenii care trebuie susţinute. Motiv pentru care acest credit fiscal trebuie aprobat în cel mai scurt timp. Am avut o discuţie, ieri dimineaţă, la Ministerul Finanţelor, despre aceste aspecte. Vom continua discuţia şi mâine şi sunt convins că vom găsi un pachet economic, putem să-i spunem de relansare economică sau de susţinere a economiei naţionale, care să includă aceste două elemente", a menţionat vice-premierul.

