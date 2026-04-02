Strigătul de disperare al unui tată după ce fiica de 17 ani, dependentă de etnobotanice, a dispărut fără urmă

Ana Maria Boga, o adolescentă de 17 ani, e de negăsit de pe 24 februarie 2025. Familia fetei lansează un apel disperat către oricine poate oferi informații despre locul unde se află. Adolescenta este victima etnobotanicelor, povestește tatăl, și a fost internată în centre specializate de mai multe ori. Din ziua dispariției, părinții nu mai știu nimic de ea. ,,Gândiți-vă că a plecat fără nimic asupra ei. Doar cu hainele cu care era îmbrăcată în ziua aceea și cu ghiozdanul de la școală, cu niște cărți. Atât. Ea nu are haine, nu are bani, nu are telefon", spune tatăl.

Update: Adolescenta a fost găsită

Pe 3 aprilie, polițiștii au reușit să o găsească pe Maria, la o adresă din sectorul 6 din București. Fata este teafără, au anunțat reprezentanții instituției, iar cercetările în acest caz continuă.

,,E un caz disperat. Nu mai știm dacă este în viață"

Maria, așa cum îi spun apropiații, se confruntă de doi ani și jumătate cu consumul de droguri și tulburări emoționale și de comportament, povestește tatăl ei, Adrian Boga.

,,Ea a început cu marijuana, apoi cel mai grav a fost că a trecut pe etnobotanice. Niște prafuri sintetice care, din câte am înțeles, sunt cele mai nocive de pe piață în acest moment", arată omul.

Fata a fost internată de mai multe ori la Obregia, pentru tratarea dependenței, iar ultima oară la Centrul de la Voila, de unde a fost externată la sfârșitul lunii ianuarie. Câteva săptămâni mai târziu, a plecat de acasă și nu se mai știe nimic de ea.

,,A fost externată stabilă, dar încă nu era rezolvată situația, noi am fi vrut să stea mai mult, dar sistemul medical în România nu prea oferă continuitate și termen lung de internare. (...) Din data de 24 februarie nu mai știm nimic de ea. Ea a plecat de acasă la trei săptămâni de la externare, când dădea semne că e recuperată oarecum. Am monitorizat-o îndeaproape toată perioada asta cât a stat acasă. Nu am bănuit că s-ar putea întâmpla așa ceva, nu dădea niciun semn. (...) Cam două săptămâni a stat cu noi. Noi aveam un program de urmărire pe telefon, comunicam foarte bine cu ea. Fiind sub tratament, era ok, răspundea, vorbeam", povestește tatăl.

Ce s-a întâmplat pe 24 februarie

Ușor, ușor, părinții au început să îi permită mai multe lucruri, ca să nu se simtă controlată.

În ziua dispariției, Maria a mers la liceu, unde a stat până la ora 17:00, iar ulterior le-a spus că iese la plimbare cu un tânăr cunoscut sub numele de Marian.

Noi începusem să avem niște dubii că iese cu persoane necunoscute și chiar voiam să ne ducem să îl cunoaștem pe acest băiat, undeva în zona Militari, între Păcii și Gorjului. Acolo era zona. A spus că vine acasă în jur de ora 21:00. Soția chiar a sunat-o și l-a cerut la telefon pe acest Marian, care era cu ea. El i-a spus pe un ton foarte frumos că vine acasă, că o duce la metrou. Nu s-a întâmplat acest lucru. După un sfert de oră a dat un mesaj că nu mai vine.

Părinții au avertizat-o că vor apela la poliție, iar răspunsul fetei a fost unul tranșant: „Dacă sunați la Poliție, nu mai vin acasă”.

După ce fata nu s-a mai întors, părinții au anunțat autoritățile, care ulterior l-au identificat pe bărbatul cu care era adolescenta.

,,Acest băiat Marian, care are 29 de ani, a și fost prins de poliție și arestat. Nu știe nimic de ea din data de 27 februarie. El așa spune poliției".

Fără telefon, fără bani, fără urme

Tatăl povestește că merge la poliție de trei ori pe săptămână, dar nu are nicio informație concretă: ,,Nu știm nimic. Polițiștii spun că ei cred că e în țară încă. Mai mult nu știm nimic".

Pe pagina în care Poliția încarcă anunțurile despre minorii dispăruți, fotografia Mariei a ajuns abia pe 1 aprilie.

,,Deși ne-am dat acordul ca dispariția ei să fie făcută publică - ne-au întrebat dacă suntem de acord și am semnat o hârtie de protocol - până pe 1 aprilie Maria nu apărea la minorii dispăruți", spune tatăl.

Familia nu mai are nicio informație despre adolescentă de la finalul lunii februarie.

Gândiți-vă că a plecat fără nimic asupra ei. Doar cu hainele cu care era îmbrăcată în ziua aceea și cu ghiozdanul de la școală, cu niște cărți. Atât. Ea nu are haine, nu are bani, nu are telefon. (...) Numărul respectiv și telefonul în sine nu l-a mai avut după trei zile. L-a vândut, l-a dus la amanet, nu știu. (...) E un caz disperat! Noi nu mai știm cu cine ar putea să fie. Ok, a plecat ea de rebeliune și din cauza drogurilor, dar...

Tânăra a mai plecat de acasă de trei ori în trecut, dar de fiecare dată lua legătura cu familia, povestește tatăl. Acum se tem de ce e mai rău.

Noi nu știm dacă este în siguranță. Este posibil să fie traficată sau să fie prinsă într-o rețe infracțională. Nu știm unde poate fi acum. Poate fi obligată să facă anumite lucururi. Căci totuși ne mirăm de ce nu sună. Altădată ne suna de pe telefoane cu număr ascuns. Dar ne suna! Măcar știam că e în viață. Noi nu mai știm nici dacă e în viață în acest moment

Ce spune Poliția

Reprezentanții Poliției Capitalei spun că Ana Maria Boga este căutată în toată țara.

,,De la momentul sesizării au fost desfășurate activități complexe și continue. (...) Minora a fost dată în urmărire la nivel național, iar datele și semnalmentele acesteia au fost introduse în bazele de date operative și diseminate către toate structurile competente din cadrul Poliției Române, precum și către celelalte instituții cu atribuții în domeniu. Totodată, a fost instituită măsura de consemn la punctele de trecere a frontierei, pentru a preveni eventualele deplasări în afara țării. În paralel, polițiștii au desfășurat verificări extinse în teren, acționând în zonele frecventate de minoră, în proximitatea domiciliului, dar și în alte locații de interes, precum centre comerciale, gări, autogări sau alte spații publice. Au fost realizate verificări la unități spitalicești și centre sociale, fiind analizate inclusiv imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video din zonele relevante, în vederea stabilirii traseului și a ultimelor activități cunoscute", a declarat Cătălina Toma, purtător de cuvânt la Poliția Capitalei.

Potrivit acesteia, polițiștii au discutat și cu persoane din anturajul Mariei și au făcut verificări și pe rețelele sociale.

Apelul familiei

Familia face apel la oricine a văzut-o pe Maria să îi contacteze la numărul de telefon 0721 252 848.

Tatăl are și un mesaj pentru adolescentă:

Să vină acasă, că o iubim! Acest e mesajul nostru. O iubim și suntem niște părinți disperați. Să nu se teamă să vină acasă!

Lupta cu dependența și episoadele severe

Adrian Boga relatează și calvarul prin care au trecut din cauza dependenței de etnobotanice, așa-numitele droguri ,,legale".

,,Legalele astea îți dau o stare de neliniște și de nervozitate, agresivitate incredibile. Așa se manifestă. Și nu mai dormi, nu mai ai somn. Așa ne dădeam seama când făcea asta. Și o duceam la spital, la psihologi. Am făcut tot ce am știut noi. Am dus-o la clinici bune, unde ne-am interesat că sunt rezultate. O duceam forțat, dar nu prea puteam să lucrăm cu ea. (...) Asta ține de doi ani și ceva. Timp în care am testat toate posibilitățile din România. (...) Mama ei stătea nopți întregi cu ea de de vorbă. De câte ori aveam ocazia stăteam cu ea de vorbă și încercam să aflăm ce face. Mulțumim lui Dumnezeu că am aflat ce face, pentru că spunea. Ne povestea mamei ei și mie ce a făcut și pe unde a fost", povestește omul.