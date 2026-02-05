Lot de salată de icre retras din magazinele Kaufland, după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat joi, 5 februarie, că un lot de salată de icre cu caras şi ceapă a fost retras din magazinele Kaufland după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes.

Potrivit ANSVSA, SC Negro 2000 SRL recheamă produsul Salată de icre cu caras şi ceapă 75 g, lot 167KT, cu data expirării 25.02.2026.

Decizia a fost luată din cauza detectării bacteriei Listeria monocytogenes.

Persoanele care au achiziţionat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienţi din magazinul Kaufland de unde a fost cumpărat. Contravaloarea produsului va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Potrivit instituției, Listeria monocytogenes este o bacterie care provoacă listerioza, o boală transmisă cel mai des prin alimente contaminate.

Ea se găsește frecvent în natură, în sol, plante și fecalele animalelor, și poate ajunge în alimente crude, precum carnea proaspătă, laptele nepasteurizat și peștele.

Listerioza afectează mai ales persoanele cu imunitate scăzută, femeile însărcinate, nou-născuții și vârstnicii, care pot dezvolta forme grave ale bolii. Perioada de incubație este variabilă, de obicei între 3 și 70 de zile, potrivit Medlife.

Multe persoane sănătoase pot fi infectate fără să aibă simptome. Atunci când apar, cele mai frecvente simptome sunt febra, durerile musculare, durerile de cap, greața, vărsăturile și diareea.

Simptomele pot apărea la câteva zile sau chiar la câteva săptămâni după consumul alimentelor contaminate.