Laura Codruța Kovesi va dona Ucrainei banii câștigați prin Premiul pentru Democrație

Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi a primit Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație și a anunțat că banii aferenţi acestuia vor fi donaţi Ucrainei, ca gest de „solidaritate cu cei care apără valorile democratice ale Europei”.

Laura Codruța Kovesi, primind Premiul Leipzig Robert Blum. FOTO: EPPO
Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi a fost distinsă cu Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație, recunoaștere acordată pentru contribuția sa la independența justiției, combaterea criminalității financiare și implicarea în consolidarea instituțiilor europene ale statului de drept, potrivit unui anunț publicat de Parchetul European (EPPO) pe conturile oficiale de social media.

Ceremonia de decernare a avut loc marți, 3 martie, la Vechea Primărie din Leipzig, în prezența lui Frans Timmermans, fost vicepreședinte al Comisiei Europene, care a ținut un discurs laudativ, și a Stefaniei Hubig, ministrul federal al justiției din Germania.

În discursul său de acceptare, Laura Codruța Kovesi s-a declarat onorată de primirea distincției ce poartă numele lui Robert Blum, simbol al curajului și responsabilității civice, și a subliniat că suma aferentă premiului va fi donată Ucrainei, „ca semn de solidaritate cu cei care apără astăzi valorile democratice ale Europei”.

„Este o onoare să primesc Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație, pe care îl accept cu un puternic simț al responsabilității și având în minte un adevăr simplu: democrația nu poate fi considerată garantată. Astăzi, ea este supusă unor atacuri deschise inclusiv în Uniunea Europeană. Întrebarea-cheie este: ce facem în această privință? Avem o responsabilitate colectivă, dar și individuală”, a atras atenția Laura Codruța Kovesi.

Ea a subliniat că „democrația slăbește atunci când justiția este percepută ca fiind subordonată autorităților și nu în slujba cetățenilor”.

„Pentru mine, supremația legii este cea mai sigură garanție a securității și încrederii, deoarece face justiția tangibilă, iar egalitatea în fața legii – eficientă. Cea mai bună apărare a statului de drept este determinarea în aplicarea legii și integritatea”, consideră Laura Codruța Kovesi.

Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație onorează moștenirea democratică a lui Robert Blum, o figură marcantă a Revoluției germane din Martie 1848/1849, și recunoaște angajamentul față de democrație, libertatea de exprimare, schimbarea non-violentă și promovarea valorilor democratice în Germania, Europa și în lume.

