Maia Sandu, premiată pentru democrație în Germania. Ce va face cu banii

Maia Sandu a primit premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație, acesta fiind oferit sub patronajul președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, pentru recunoașterea eforturilor de consolidare a democrației în Republica Moldova în timpul mandatului acesteia.

Premiul, sub patronajul președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, este oferit o dată la doi ani unei personalități din domeniile culturii, artei, științei, religiei, politicii și jurnalismului.

„Sunteți un luptător pentru democrație, un european plin de pasiune și un reformator curajos”, a declarat președintele Germaniei.

Premiul este însoțit de o sumă de 25.000 de euro, iar reprezentanții Administrației Prezidențiale de la Chișinău au anunțat că aceasta va fi donată unei organizații de caritate.

,,Președinta Maia Sandu va dona unei organizații de caritate din Republica Moldova suma de 25.000 de euro ce însoțește Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație, cu care a fost onorată de orașul Leipzig”, au informat responsabilii instituției.

Altă donație a Maiei Sandu

Nu este prima dată când președintele Republicii Moldova donează banii acordați sub formă de premiu. Luna trecută, ea a donat 30.000 de euro, primiți la începutul acestui an la Timișoara, unei organizații de la Chișinău care promovează incluziunea copiilor cu sindromul Down.

,,Premiul „Timișoara pentru Valori Europene” va fi donat organizației fondate de Ludmila Adamciuc - Prietenamea.Asociația Obștească „Prietena Mea” are misiunea de a crește gradul de acceptare a dizabilităților prin informare, sensibilizare și abilitare atât a părinților copiilor cu nevoi speciale, cât și a societății. „Prietena Mea” este vocea copiilor cu sindromul Down și promovează incluziunea lor, ca ei să trăiască în familii și comunități armonioase. Fiecare copil are nevoie de dragostea celor din jur pentru a crește, a se dezvolta și a fi fericit”, a scris președintele Sandu pe internet.

În data de 13 ianuarie, Maia Sandu a fost premiată la Timișoară, ea fiind laureată a premiului Timișoara pentru Valori Europene.

Lidera de la Chișinău s-a declarat onorată să primească premiul, afirmând că este o recunoaștere personală, dar și o apreciere pentru modul în care cetățenii țării sale își apără dreptul de a trăi în libertate, pace și democrație.