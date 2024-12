Cristi și Denisa, doi tineri vloggeri români, au ajuns în Venezuela, una dintre cele mai sărace țări de pe Glob. Deși salariile sunt de nimic, prețurile sunt comparabile cu cele din România și din Europa.

Cristi şi Denisa, un fotograf şi un manager în comerț internațional, se autocaracterizează ca „doi oameni visători şi pasionați în a descoperi lucruri noi”. Ei au povestit că, în momentul în care au decis că este timpul pentru o schimbare, au vândut tot ce aveau în Franța şi au pornit la drum. „Ținându-ne de mână, a luat naștere proiectul: In2PrinLume, căpătând forma unui jurnal video din toate colțurile lumii”, au povestit cei doi vloggeri.

O țară în ruină

Tineri au ajuns și în Venezuela, una dintre cele mai sărace țări ale lumii. Au găsit o țară frumoasă, dar în adevăratul sens al cuvântului în ruină.

„Merida este și un stat din Venezuela. Dar noi ne aflăm chiar în orașul acesta, iar astăzi ne gândeam să vă facem un vlog, destul de interesant, zic eu. Pentru că vrem să vedem cam care este diferența dintre prețurile pe care le găsim aici și prețurile pe care le avem noi în Europa, ținând cont că Venezuela este una dintre cele mai sărace țări de pe această planetă”, a spus Cristi. „Și știind că salariul mediu aici este de 3 dolari pe lună”, l-a completat Denisa.

Beznă, sărăcie și oameni ciudați

Cei doi au povestit că au avut unele emoții, iar în anumite momente s-au simțit amenințați. Aceasta a fost și prima lor experiență în Venezuela, înainte să se cazeze.

„Cartierul pe timp de zi nu arată atât de rău, pentru că e cât de cât organizat. Dar pe timp de noapte, așa cum am ajuns noi aseară, e dezastru. Nu este nici lumină stradală. Și când te plimbi pe aici cumva nu te simți în siguranță, pentru că este foarte întuneric și se pot întâmpla foarte multe lucruri. Și problema e că noi am fost opriți. De fapt, am coborât din autobuzul cu care am venit din San Cristobal, la 1,5 km de aici și, din păcate, a trebuit să mergem pe jos printre destul de mulți oameni ciudați. Și ne-am oprit aici la niște localnici, i-am întrebat pe unde trebuie să mergem ca să ne găsim cazarea”, au povestit ei.

Au avut însă șansă și au întâlnit oameni buni, care i-au ajutat să ajungă la destinație fără probleme. Paradoxal, deși țara e foarte săracă, produsele sunt foarte scumpe. E exact imaginea unei economii ruinate și a unor comercianți lacomi.

Salariul mediu e în mai puțin de 15 lei

„De când am intrat în Venezuela am rămas șocați și cu gura căscată cât de scumpe erau toate produsele Toate prețurile erau afișate în dolari”, a mai spus Denisa. Salariul mediu în Venezuela este echivalentul a 3 dolari americani sau ceva mai puțin de 15 lei.

„Salariul mediu este de 3 dolari, deși majoritatea oamenilor iau poate și mai puțin de 3 dolari. Însă un pui de un kilogram era în jur de 5 dolari. Iar primul supermarket pe care vom intra este Suher. Este singurul pe care l-am găsit până acum aici în Merida, dar și cel mai mare (…) Așa că haideți să intrăm și să vedem cam care sunt prețurile aici și în ce monede sunt afișate”, au spus tinerii.

Intrați în supermarket, au constat că prețurile sunt afișate în dolari și au făcut o comparație cu Columbia. „Văd că sunt mult mai ieftine decât în Columbia, pentru că avem acest pachet de cafea care e la 0,25 dolari”, a spus Denisa. Nu au reușit însă să filmeze, pentru că nu li s-a permis. Anagajții au intervenit prompt, dar până la urmă au făcut cumpărături în valoare de 28 de dolari.

Restaurante goale și case în paragină

„Nu știu cât de săracă e țara cu adevărat, dar vezi restaurante goale non-stop și multe care au dat faliment. Și case de vânzare Sunt foarte multe case pe care scrie se vende, adică sunt de vânzare. Însă casa a fost de vânzare și a trecut timpul, pentru că deja era pe cale de dărâmat. Și nu o cumpără nimeni. Pentru că nimeni nu-și permite să dea atâția bani pe o casă, chiar dacă poate casa costă 2.000 de dolari Da, prețurile nu sunt atât de mari”, au mai spus cei doi.

Transportul public este asigurat de autobuze, cele mai multe extrem de vechi și nesigure. Apoi, Cristi și Denisa au povestit ce au cumpărat din supermarket și au vorbit despre prețuri, care sunt de regulă afișate în bolivares venezueleni și în dolari. Ca idee, un euro = 53,4758 bolivari venezueli, iar un leu ar fi în jur de 12 bolivares.

Prețuri ca în Europa

„Eu o să vă pun prețurile în bolivares și în dolari. Noi le citim în bolivares pentru că așa sunt afișate Pe tichet, chiar dacă aici plătiți în dolari La magazin puteți să plătiți ori în bolivares, ori în pesos, ori în dolari. Pe tichet avem doar în bolivares. Am cumpărat două punguțe cu pâine franțuzească, sunt niște pâinuțe. A costat 47,27 de bolivares. Am cumpărat și două sticle de apă. Firma aceasta, Apa Nevada, care mi se pare foarte scumpă. Pentru că am dat pe un litru jumătate 94,26 de bolivares. Și din câte am văzut însemna în jur de un dolar și 26 de cenți. Dar vă punem prețurile exacte. Și am cumpărat și niște cereale pentru dimineață. Câte grame au astea? Mi se pare că aveau 300 și ceva de grame. Și acesta a fost 59,65 de bolivares. După caramelos acestea ne-au costat 36,19 bolivares. Un kilogram de carne a fost 129,23 de bolivares. Un litru de lapte costă 77,32 de bolivares. Am cumpărat și un pepene galben, pentru că aici, de fapt și în Columbia, am văzut că poți să îți cumperi pepenele tăiat Sau alte fructe tot așa tăiate Iar acesta a fost 2,37, iar în bolivares 87,08. Am luat și o ciocolată Milka, am fost uimit să o găsim aici - este la 69,59 de bolivares. Și în sfârșit ne vom îndulci și noi ziua. O ceapă roșie a fost 21,87 bolivares, un kilogram de paste costă 36,82 de bolivares”, au povestit tinerii.

Pe listă s-au regăsit și alte produse, cartofi – 62,98 bolivares, ouă și un avocado care s-a dovedit a fi stricat.