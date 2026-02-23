„L-au adus în sicriu acasă”. Un ziar românesc de la Cernăuți publică lista cutremurătoare: 1.800 de militari morți în războiul din Ucraina

Ziarul românesc „Gazeta de Herța”, care apare la Cernăuți, publică lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front în războiul declanșat de Federația Rusă, acum aproape patru ani.

Redactorul-șef al publicației, Vasile Bâcu, afirmă că sute dintre victime provin din comunitatea românească din Ucraina.

„Dacă vorbim de regiunea Cernăuți, avem circa 1.800 de persoane care sunt aduse acasă și înmormântate cu onoruri, fără a-i lua în considerare pe cei dispăruți fără urmă sau care sunt prizonieri. «Gazeta de Herța» publică în fiecare săptămână imaginile celor căzuți, și în fiecare grupaj câte 10, 12 sau 15 persoane sunt și ostași de origine română”, a declarat Bâcu, potrivit Agerpres.

Primarul comunei Ciudei, Anatol Pițul, a vorbit despre îngrijorarea sa privind numărul mare de tineri români înrolați în armata ucraineană și trimiși pe front:

„Avem șase pe care i-am înmormântat deja, dar avem încă 12 care sunt pierduți fără știre. Vreo 150 astăzi luptă încă pe front. Este un procent mare. Sunt plecați să își apere țara. A fost înrolat un băiat, avea doi părinți surdo-muți. După doi ani și cinci luni, l-au adus în sicriu acasă. Era o jale extraordinar de mare, deoarece toată lumea plângea pe părinții care nu își puteau exprima durerea, pentru că nu puteau vorbi.”, a spus primarul.

Pe 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la declanșarea războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei.