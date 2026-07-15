Jurnalistul Radu Banciu, în atenția CNA după derapajul verbal privind jucătorii de culoare din naţionala Franţei. „Suspiciuni de discurs rasist”

Declarațiile jurnalistului Radu Banciu despre jucătorii de culoare ai naționalei Franței au ajuns în atenția CNA, care verifică emisiunea în care acesta a susținut că fotbaliștii francezi de origine africană nu pot fi considerați francezi. „Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței", a spus Banciu înaintea semifinalei Franța - Spania.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) verifică emisiunea din 13 iulie în care Radu Banciu şi-a depăşit atribuţiile de comentator sportiv şi a făcut afirmaţii extrem de nepotrivite, chiar rasiste, în legătură cu sportivii de culoare din naţionala Franţei.

Informaţia a fost confirmată chiar de vicepreședintele instituției, Valentin-Alexandru Jucan, care spune că afirmațiile lui Banciu nu pot fi încadrate drept simple comentarii despre fotbal și susține că limbajul folosit ridică „suspiciuni clare de discurs rasist”, motiv pentru care a cerut monitorizarea conținutului pentru a vedea dacă au fost încălcate prevederile privind incitarea la ură și discriminare. Cazul urmează să fie discutat de membrii CNA.

„Am văzut ce a spus Radu Banciu despre jucătorii francezi de culoare. Recunosc: m-a deranjat, și nu doar din postura de vicepreședinte al CNA – Consiliul Național al Audiovizualului”, a transmis Valentin-Alexandru Jucan.

„Nu vorbim de o opinie sportivă mai tăioasă, ci de fraze care neagă cuiva identitatea pe baza culorii pielii, indiferent unde s-a născut, ce cetățenie are sau ce a realizat. Limbajul folosit ridică suspiciuni clare de discurs rasist și nu se împacă cu legea audiovizualului”, a ţinut să puncteze Alexandru Jucan într-o postare pe Facebook.

Totodată, vicepreședintele CNA a anunțat că instituția va analiza exact formulările folosite în emisiune și modul în care acestea se raportează la regulile din audiovizual.

„Am dispus deja monitorizarea conținutului respectiv, ca să verificăm exact limbajul folosit și respectarea interdicției legale de incitare la ură și discriminare. Mâine subiectul intră pe ordinea de zi a Consiliului”, a transmis el.

„Demnitatea umană nu se negociază în spațiul audiovizual românesc, indiferent de rasă, etnie sau naționalitate. Vom face public rezultatul analizei, cu respectarea procedurilor legale”, a mai spus vicepreședintele CNA.

„Sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței”

Verificarea CNA are legătură cu afirmaţiile controversate făcute de jurnalistul Radu Banciu în emisiunea „iAM Banciu”, difuzată de iAMsport pe, 13 iulie, cu două zile înainte de semifinala Franţa - Spania din cadrul Campionatului Mondial.

Comentariile jurnalistului român au fost făcute în contextul în care fostul premier spaniol Mariano Rajoy declarase, în acelaşi context, că echipa pregătită de Didier Deschamps are „un nivel foarte ridicat, dar fără francezi”, afirmație criticată deja de oficiali francezi și spanioli, care au catalogat-o drept rasistă și xenofobă.

Discuţiile au pornit de la faptul că lotul naţionalei Franței, 23 dintre cei 26 de jucători, deşi s-au născut pe teritoriul francez și au cetățenie franceză, au părinți originari din alte state.

„Ai voie să pui 11 negri într-o echipă, e legitim. Dar pe de altă parte, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Oricât ar încerca să spele aparențele nu vor reuși. Bineînțeles că nu sunt francezi și să stea liniștiți, nu vor fi niciodată. Nu poate să fie taică-tu camerunez și maică-ta algeriancă și tu să te pretinzi francez. Nu vei fi niciodată”, a spus jurnalistul român, afirmând că, în opinia sa, este „mai francez” decât o parte dintre jucătorii naționalei Franței.

„Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței. Ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, geografia și istoria Franței. Ei nu sunt francezi, dar au voie să joace pentru naționala Franței. Nu-i împiedică nimic. Nicio lege din lumea asta nu poate să-l împiedice pe Upamecano să joace pentru Franța”, a comentat .

(Dayot Upamecano, jucătorul menționat de Banciu, s-a născut în 1998 la Évreux, în Franța, și are părinți originari din Guineea-Bissau - n.r.).

În altă ordine de idei, semifinala Franţa - Spania s-a încheiat, marţi seară, cu victoria spaniolilor, care au terminat partida cu scorul 2-0 şi urmează să întâlnească în finală pe Anglia sau Argentina, în funcţie de rezultatul din cea de-a doua semifinală, care are loc miercuri, la ora 22:00.