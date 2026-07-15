search
Miercuri, 15 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Jurnalistul Radu Banciu, în atenția CNA după derapajul verbal privind jucătorii de culoare din naţionala Franţei. „Suspiciuni de discurs rasist”

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Declarațiile jurnalistului Radu Banciu despre jucătorii de culoare ai naționalei Franței au ajuns în atenția CNA, care verifică emisiunea în care acesta a susținut că fotbaliștii francezi de origine africană nu pot fi considerați francezi. „Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței", a spus Banciu înaintea semifinalei Franța - Spania.

Radu Banciu, vizat de acuzaţii de rasism. FOTO: captură video
Radu Banciu, vizat de acuzaţii de rasism. FOTO: captură video

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) verifică emisiunea din 13 iulie în care Radu Banciu şi-a depăşit atribuţiile de comentator sportiv şi a făcut afirmaţii extrem de nepotrivite, chiar rasiste, în legătură cu sportivii de culoare din naţionala Franţei.

Informaţia a fost confirmată chiar de vicepreședintele instituției, Valentin-Alexandru Jucan,  care spune că afirmațiile lui Banciu nu pot fi încadrate drept simple comentarii despre fotbal și susține că limbajul folosit ridică „suspiciuni clare de discurs rasist”, motiv pentru care a cerut monitorizarea conținutului pentru a vedea dacă au fost încălcate prevederile privind incitarea la ură și discriminare. Cazul urmează să fie discutat de membrii CNA.

„Am văzut ce a spus Radu Banciu despre jucătorii francezi de culoare. Recunosc: m-a deranjat, și nu doar din postura de vicepreședinte al CNA – Consiliul Național al Audiovizualului”, a transmis Valentin-Alexandru Jucan.

 „Nu vorbim de o opinie sportivă mai tăioasă, ci de fraze care neagă cuiva identitatea pe baza culorii pielii, indiferent unde s-a născut, ce cetățenie are sau ce a realizat. Limbajul folosit ridică suspiciuni clare de discurs rasist și nu se împacă cu legea audiovizualului”, a ţinut să puncteze Alexandru Jucan într-o postare pe Facebook.

Totodată, vicepreședintele CNA a anunțat că instituția va analiza exact formulările folosite în emisiune și modul în care acestea se raportează la regulile din audiovizual.

„Am dispus deja monitorizarea conținutului respectiv, ca să verificăm exact limbajul folosit și respectarea interdicției legale de incitare la ură și discriminare. Mâine subiectul intră pe ordinea de zi a Consiliului”, a transmis el.

„Demnitatea umană nu se negociază în spațiul audiovizual românesc, indiferent de rasă, etnie sau naționalitate. Vom face public rezultatul analizei, cu respectarea procedurilor legale”, a mai spus vicepreședintele CNA.

„Sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței”

Verificarea CNA are legătură cu afirmaţiile controversate făcute de jurnalistul Radu Banciu în emisiunea „iAM Banciu”, difuzată de iAMsport pe, 13 iulie, cu două zile înainte de semifinala Franţa - Spania din cadrul Campionatului Mondial.

Comentariile jurnalistului român au fost făcute în contextul în care fostul premier spaniol Mariano Rajoy declarase, în acelaşi context, că echipa pregătită de Didier Deschamps are „un nivel foarte ridicat, dar fără francezi”, afirmație criticată deja de oficiali francezi și spanioli, care au catalogat-o drept rasistă și xenofobă.

Discuţiile au pornit de la faptul că lotul naţionalei Franței, 23 dintre cei 26 de jucători, deşi s-au născut pe teritoriul francez și au cetățenie franceză, au părinți originari din alte state.

„Ai voie să pui 11 negri într-o echipă, e legitim. Dar pe de altă parte, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Oricât ar încerca să spele aparențele nu vor reuși. Bineînțeles că nu sunt francezi și să stea liniștiți, nu vor fi niciodată. Nu poate să fie taică-tu camerunez și maică-ta algeriancă și tu să te pretinzi francez. Nu vei fi niciodată”, a spus jurnalistul român, afirmând că, în opinia sa, este „mai francez” decât o parte dintre jucătorii naționalei Franței.

„Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței. Ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, geografia și istoria Franței. Ei nu sunt francezi, dar au voie să joace pentru naționala Franței. Nu-i împiedică nimic. Nicio lege din lumea asta nu poate să-l împiedice pe Upamecano să joace pentru Franța”, a comentat .

(Dayot Upamecano, jucătorul menționat de Banciu, s-a născut în 1998 la Évreux, în Franța, și are părinți originari din Guineea-Bissau - n.r.).

În altă ordine de idei, semifinala Franţa - Spania s-a încheiat, marţi seară, cu victoria spaniolilor, care au terminat partida cu scorul 2-0 şi urmează să întâlnească în finală pe Anglia sau Argentina, în funcţie de rezultatul din cea de-a doua semifinală, care are loc miercuri, la ora 22:00.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Războiul din Iran ia amploare. Americanii lovesc ținte militare, iar Teheranul ripostează cu rachete. Trump: Îi lovim crâncen
stirileprotv.ro
image
Un nou scandal de corupție zguduie regimul Zelenski și forțează o remaniere guvernamentală la Kiev. Gândul prezintă marile scandaluri de corupție din Ucraina de la începuzul războiului și până azi
gandul.ro
image
CCR decide conflictul dintre Guvern și Înalta Curte. Miza: miliarde de lei pentru salariile din Justiție
mediafax.ro
image
Cum o să arate FCSB cu noul Dobrin în teren. Sistemul în care ar putea juca echipa lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
digisport.ro
image
A plecat din Germania într-un caiac și a ajuns în Australia după 50.000 de kilometri și ani de călătorie
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
observatornews.ro
image
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
cancan.ro
image
Schimbare majoră la pensie. Stagiul complet de cotizare crește de la 1 august. Milioane de români afectați
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Mesajul fals care sperie șoferii: „Ai depășit viteza legală”. Ce să faci dacă îl primești
playtech.ro
image
Cum l-a umilit Erling Haaland pe ”Spider-Man”. Dezvăluirile actorului Tom Holland după ce i-a dat un mesaj fotbalistului 
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Trei arbitri au spus același lucru! Verdict clar după penalty-ul dictat în Franța - Spania
digisport.ro
image
Câți bani îi intră în buzunar lui Mihai Trăistariu la sfârșitul verii: „La mine totul e ocupat!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Când Bulgaria a încetat să fie gluma noastră și noi am devenit gluma Europei
mediaflux.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Regula strictă de la McDonald's pe care niciun angajat nu are voie să o încalce
actualitate.net
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută
click.ro
image
A depus contestație la BAC după ce a luat 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie. Ce note a obținut după recorectare
click.ro
image
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e prea târziu”
click.ro
Caroline de Brunswick Wolfenbüttel foto profimedia 1017634718 jpg
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur
okmagazine.ro
moon seen phase with sepia style effect jpg
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Noile marcaje de pe drumurile naționale îi păcălesc pe șoferi. Ce sunt „dinții de dragon”
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!