„IT-ul a scos țara din noroaie. Dacă nu era, și acum se circula prin Cluj cu trăsura”. Mesajul satiric al unui IT-ist a încins spiritele

Mesajul satiric al unui IT-ist a stârnit un val de reacții în online. Acesta spune că „IT-iștii au scos țara din noroaie”, însă au ajuns „bătaia de joc a tuturor”. Numeroși lucrători din domeniul IT au vorbit despre modul în care acest sector contează în economia României.

Contribuția domeniului Tehnologiei Informației (IT) la economia României a devenit tot mai importantă în ultimii ani.

„Sectorul IT&C reprezintă un pilon esențial al economiei românești. Cu peste 250.000 de profesioniști, o contribuție de aproximativ 7 la sută din PIB și exporturi de servicii care depășesc 10 miliarde de euro anual, industria tech din România este un exemplu de dinamism, competență și spirit antreprenorial”, informa, în aprilie 2025, Administrația Prezidențială, într-un mesaj transmis de actualul premier Ilie Bolojan (pe atunci președinte interimar).

„IT-ul a scos țara din noroaie”

Sute de români au reacționat la un mesaj publicat pe rețelele sociale de un programator care a atras atenția, într-un mod satiric,asupra situației în care a ajuns domeniul IT.

„IT-ul a scos țara din noroaie, iar acum suntem bătaia de joc a tuturor. Dacă nu era IT-ul, și acum, pe bulevardele din Clooj-Napoca, se circula cu trăsura. Toată industria asta a adus bani în țară și a ajutat la dezvoltarea ei. Dacă nu erau IT-iștii prin 2014, cu bani, cine mai dădea tips de 50 de lei la terasă? Dacă nu erau IT-iștii, cui se vindeau mașinile electrice la început? Și tot așa, și tot așa... Totul a pornit de la aspiratorul de bani numit IT”, afirmă acesta, pe platforma Reddit.

Programatorul este însă de părere că, în prezent, lucrătorii din acest domeniu sunt abandonați de stat, de societate și de mediul de afaceri.

„Astăzi? Suntem bătaia de joc a tuturor. Seniorii primesc oferte penibile, gen 150 de milioane în mână, în contextul în care un senior lua 100 de milioane în București în 2014. Noi am ridicat țara din noroaie, dar vă promit solemn că, dacă e să o aducă cineva înapoi în noroaie, tot IT-iștii vor fi”, a încheiat autorul mesajului, publicat pe un grup dedicat programatorilor.

Mesajul satiric, completat de glume

Numeroși români s-au arătat amuzați de mesajul publicat de programator și au glumit pe seama acestuia. Unul dintre ei a afirmat că și IT-iștii ar merita pensii speciale pentru contribuția lor la economia României.

„Nu știu ce ne făceam fără IT-iști. De fapt, nu știu cum a putut societatea să supraviețuiască atâția mii de ani fără ei”, a adăugat altcineva.

„Maneliștii și videochatistele dădeau 100 lei bacșiș din 2014”, glumește alt internaut.

Un alt comentator a venit cu o glumă clasică de programatori: „Când Dumnezeu a creat Pământul, a zis prima dată: ‘Hello, world!’”.

Un alt român consideră însă că meritul programatorilor în economia românească este supraevaluat: „Eu zic că țara s-a ridicat pe videochatiste, nu pe IT-iști”, a glumit acesta.

Un alt utilizator consideră că programarea IT este o meserie ca oricare alta, dar că a fost prima din România care a plătit salarii comparabile cu cele din Vest.

„Dacă nu ar fi fost IT-iștii, cine ar fi cumpărat apartamente noi? Fără cei care cumpără, de ce ar mai fi construit ‘șmecherii’ blocuri? ‘Doreii’ unde ar mai fi pus faianța? Băncile cui i-ar mai fi dat credite pe 30 de ani? Electricianul cui i-ar fi făcut instalația electrică? Pentru toate astea ai nevoie de un catalizator cu bani veniți din exterior, ca apoi să se ridice și restul”, spune acesta.

Un alt programator susține, la rândul său, că la fel cum românii din diaspora au trimis bani în țară, lucrătorii din IT au adus și ei sume importante în economia României.

„Au avut și o influență rea IT-iștii, desigur. Marea lor ‘vină’ a fost că, având bani, au aruncat cu ei, în loc să fie chibzuiți. Așa am ajuns la prețuri astronomice la case, apartamente și terenuri. Dar, pentru cei care urăsc IT-iștii, vă rog să căutați clipuri cu România de la începutul anilor ’90, ca să vedeți cum arăta țărișoara asta și cum arată acum”, afirmă el.

Un alt programator spune că, deși IT-iștii nu au nevoie de statui, nu ar trebui să fie blamați de societate doar pentru că au venituri mai mari.

„Dacă eu câștig 10–15.000 de lei, după 10 ani de experiență, mulți ani de studiu și cu sacrificii fizice (metabolism îmbătrânit) și psihice (12–15 ore cu ochii în monitor), iar un Dorel pune gresie, învățat de un unchi în două săptămâni, și ajunge la același venit sau chiar îl depășește dacă prinde o lucrare bună, e clar că ceva nu e în echilibru”, a concluzionat acesta.

Mesajul IT-istului a stârnit și „drepturi la replică”

Unii români cred însă că salariile oferite în industria IT nu ar trebui să fie motiv de nemulțumire, 15.000 de lei lunar fiind un venit decent, cu care un român își poate întreține familia, poate cumpăra un apartament în rate și își poate permite o vacanță.

„Dacă 3.000 de euro net sunt o bătaie de joc, jignești 90n la sută din țară. Munca pe care o faci te ajută, în primul rând, pe tine. N-ai scos pe nimeni din mizerie. Ai muncit și tu, ca alte mii de oameni din tot atâtea categorii sociale”, spune un alt internaut.

Alții cred că singurul efect real al angajaților din IT a fost creșterea consumului, prea puțini dintre ei investind în afaceri sau în comunități.

„Dacă oamenii care lucrează la gunoi și femeile de serviciu se enervează la fel, o să înoți, la propriu, în mizerie și în gunoaie. Sau, dacă electricienii fac grevă, să vedem cu ce mai programezi tu, bagi lemne la PC? Pun pariu că nici măcar nu știi să schimbi un bec în casă”, i-a transmis un alt internaut.