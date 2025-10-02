search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Peste jumătate din companiile IT din România, nemulțumite de modificările fiscale și legislative, considerând că împiedică dezvoltarea afacerilor

0
0
Publicat:

Peste jumătate din companiile IT din România consideră că modificările fiscale și legislative reprezintă principala barieră în dezvoltarea afacerilor, potrivit unui sondaj realizat de Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS).

FOTO: Freepik
FOTO: Freepik

Potrivit cercetării ANIS Sentiment Survey, realizată în lunile august şi septembrie 2025, o pondere de 90% din totalul companiilor-membre ale asociaţiei profesionale consideră că principalul factor pentru creşterea pieţei, în 2026, ar fi stabilitatea fiscală şi legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business (64%) şi în dimensiunea echipelor (62%) este considerat modificarea legislaţiei fiscale, mai ales eliminarea facilităţii pentru IT-işti, scrie Agerpres.

Aproape două treimi (65%) dintre organizaţii au raportat creşteri ale cifrei de afaceri în ultimele 12 luni, în timp ce 18% au înregistrat scăderi. Principalele motoare de creştere a afacerii au fost reprezentate de extinderea portofoliului de clienţi (44%), eficientizarea operaţională (33%) şi diversificarea serviciilor (28%).

Pe de altă parte, modificările fiscale şi legislative (64%), scăderea bugetelor clienţilor (59%) şi creşterea costurilor (59%) sunt în continuare principalele bariere pentru dezvoltare.

Conform sondajului, peste jumătate (54%) dintre firme şi-au menţinut efectivele de personal, 31% şi-au extins echipele, iar 15% au raportat scăderi. În acest sens, ajustările de structură au vizat în special angajarea de competenţe avansate (44%), reorganizarea pe specializări (36%) şi reducerea rolurilor de nivel junior (31%).

De asemenea, 56% dintre respondenţi au declarat că organizaţiile pe care le reprezintă derulează, deja, programe de formare şi reconversie profesională, în timp ce 23% intenţionează să investească în această direcţie.

În privinţa inovaţiei, 62% au declarat că investesc în automatizare şi Inteligenţă Artificială (AI), 59% în diversificarea portofoliului de produse şi servicii, respectiv 49% în extinderea către noi industrii şi clienţi.

Estimările pentru perioada următoare arată că 59% dintre companii mizează pe o stagnare sau pe creşteri moderate ale afacerilor, în timp ce 36% menţin o perspectivă optimistă. În context, factorii consideraţi critici pentru accelerarea pieţei sunt: stabilitatea fiscală şi legislativă (90%), digitalizarea accelerată (41%), cererea pentru servicii IT (36%), sprijinul pentru inovare şi IP propriu (28%) şi disponibilitatea talentului specializat (26%).

ANIS este organizaţia reprezentativă a industriei de IT din România, cu peste 150 de companii-membre.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Lecția de viață impresionantă a unui livrator care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru TRATAMENTUL iubitei sale
gandul.ro
image
A nins în zona montană înaltă: Stratul de zăpadă a ajuns la 3 centimetri la stația meteo Iezer
mediafax.ro
image
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
digi24.ro
image
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
gsp.ro
image
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
observatornews.ro
image
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam. Ce face când crede că nu o vede nimeni
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
De acum vine ce e mai rău! Vremea se schimbă iar radical, ninsorile se înteţesc. Anunţ de ultimă oră de la meteo
playtech.ro
image
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Alertă în București și Ilfov! Se anunță rafale de până la 85 km/h. Îndemnul autorităților: „Sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime”
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
Legea se aprobă! Tinerii cu vârste de până la 35 de ani sunt chemați în Armată
mediaflux.ro
image
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe