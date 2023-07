Incendiu la Spitalul Robănescu: ISU a pus la dispoziție un generator electric. Copiii evacuați sunt în stare bună

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) a pus la dispoziția Spitalului „Nicolae Robănescu” un generator electric, cu o putere de 450 kVA, care să asigure continuitatea alimentării cu energie electrică a unității medicale.

De asemenea, ISU B-IF a alocat 2 autospeciale pentru transport victime multiple (ATPVM) și personal specializat pentru asigurarea transportului, în condiții optime, a pacienților evacuați preventiv în cursul zilei de ieri, de la Spitalul „Marie Curie” către Spitalul N. Robănescu.

MInistrul Sănătății, Alexandru Rafila, a transmis miercuri că micuții pacienți transferaţi la Spitalul „Marie Curie” în urma incendiului de marţi seara sunt în stare bună şi aşteaptă să se mute înapoi cât mai repede.

El a amintit că este vorba despre copii cu dizabilităţi care au nevoie de proceduri de recuperare şi pentru care orice zi de tratament este importantă.

De la ce a izbucnit incendiul

Incendiul a izbucnit la un transformator aflat în curtea Spitalului „Nicolae Robănescu".

„Sunt în stare bună (copiii transferaţi), sunt liniştiţi împreună cu părinţii. Aşteaptă să se mute cât mai repede şi de asta ne ocupăm în perioada imediat următoare. În măsura în care va fi racordată la energie locaţia respectivă în totalitate, atunci se poate curăţa foarte rapid, se lucrează şi în momentul de faţă şi ei se pot muta în condiţii de siguranţă, pentru că, să nu uităm, discutăm de copii cu dizabilităţi care au nevoie de proceduri de recuperare, pentru ei orice zi de recuperare este importantă", a precizat Rafila, după vizita cu premierul Marcel Ciolacu la Spitalul „Marie Curie" din Bucureşti.

El a menţionat că transferarea pacienţilor în urma incendiului a durat maximum o oră.

„A durat foarte puţin timp traversarea străzii, a fost de ordinul minutelor, maxim o oră a durat inclusiv repartizarea în saloane, iar directorul de la 'Marie Curie' a mobilizat personal suplimentar în zona de primiri - urgenţe astfel încât această repartizare să se poată face în timp cât mai scurt şi să evităm îngrijorările şi panica", a explicat Alexandru Rafila.

Potrivit ministrului, transformatorul care a explodat a fost instalat de o firmă agreată de distribuitor şi era în perioada de garanţie.

„Spitalul are un contract, are aprobare pentru instalarea acestui transformator, el a fost achiziţionat şi instalat de către o firmă agreată de către distribuitor şi era în perioada de garanţie. Despre asta este vorba, orice astfel de echipament este administrat de o firmă care se ocupă cu aşa ceva. Nu Ministerul Sănătăţii s-a ocupat de achiziţia acestui echipament, discutăm de un echipament care era în perioada de garanţie şi care a fost instalat în luna octombrie 2022 şi se găsea în garanţie, care este de cel puţin un an. (...) Eu sunt convins că avea toate avizele luate, pentru că altfel nu se putea instala acest transformator, dacă nu existau avizele din partea distribuitorului, distribuitorul este cel care avizează şi care are firme care sunt agreate să facă acest lucru", a indicat Rafila.

El a mai precizat că, în prezent, jumătate din Spitalul "Robănescu" are energie electrică de la generatorul propriu, doar partea de ambulatoriu nu este alimentată. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a trimis un generator care să facă posibilă alimentată întregii clădiri cu energie electrică.

"Este o soluţie provizorie, dar important este ca spitalul să fie funcţional. Toate spitalele, de fapt, au generatoare, indiferent, este una dintre obligaţii pentru ca să funcţioneze. Aici, având în vecinătate Spitalul 'Marie Curie', există şi o altă soluţie care durează puţin mai mult timp, dar până atunci funcţionează pe bază de generator, încât energia electrică să fie furnizată de cei de la 'Marie Curie' care deja au început evaluarea posibilităţii tehnice de realizat", a arătat ministrul Sănătăţii.

Ministerul Sănătății nu are oameni care să verifice echipamentele electrice

Potrivit lui Alexandru Rafila, în urma incendiului nu au fost constatate pagube foarte mari.

„Nu sunt pagube foarte mari, se referă la buncărul în care a fost închis acest transformator, sunt pagube relativ mici la faţada clădirii alăturate, jgheaburile, rigipsul din exterior, nu sunt alte pagube, important este să se reia activitatea cât mai repede", a transmis ministrul.

Întrebat dacă se impun controale şi la alte spitale, Alexandru Rafila a spus că Ministerul Sănătăţii nu are echipe specializate care să verifice echipamente electrice.

„Noi putem să constatăm vechimea acestor instalaţii electrice. Avem o evaluare, sunt multe situaţii în care instalaţiile sunt vechi. În general, în spitale, acolo unde există consumatori mari, există circuite separate pentru aceşti consumatori care pot să pună probleme, dar lucrăm foarte mult la schimbarea modului în care România acordă asistenţă medicală spitalicească. Sunt foarte multe investiţii în derulare şi cred că acesta este răspunsul raţional - să reuşim să înlocuim clădirile vechi sau să facem restructurări complete care includ toate tipurile de instalaţii. Am văzut clădiri mai vechi dar care au fost renovate în totalitate şi care în momentul de faţă sunt conform standardelor în ceea ce priveşte circuitele şi siguranţa pacienţilor", a afirmat ministrul.

Starea pacienților

La rândul său, un reprezentant al Spitalului „Nicolae Robănescu" a precizat că 11 dintre pacienţii transferaţi au plecat acasă, iar 75 au rămas internaţi.

„Pacienţii au ajuns cu bine în Spitalul 'Marie Curie', sunt foarte bine îngrijiţi. (...) Unii dintre pacienţi au ales să plece acasă, cei care erau bine şi echilibraţi. 11 pacienţi au plecat acasă, 75 au rămas aici. Este un număr mare", a informat medicul.