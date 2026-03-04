Cine este Valentin Jucan, propunerea CNA pentru președinția Consiliului Național al Audiovizualului

Membrii CNA l-au propus în unanimitate pe vicepreședintele Valentin-Alexandru Jucan pentru funcția de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului, urmând ca Parlamentul să analizeze nominalizarea şi să confirme sau infirme numirea lui.

Miercuri, 4 martie, membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) au hotărât, în unanimitate, să îl propună Parlamentului României pe Valentin-Alexandru Jucan pentru funcția de președinte al CNA, potrivit unui comunicat oficial al instituției postat pe site-ul Consiliului.

Valentin Jucan ocupă funcția de vicepreședinte al CNA din 19 ianuarie 2023 și este membru al Consiliului, numit de Parlamentul României la propunerea Guvernului, pentru perioada 12 mai 2021 – 11 mai 2027.

În mai 2025, în cadrul reuniunii anuale a Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în Audiovizual (EPRA), desfășurată la Chișinău, Jucan a fost ales vicepreședinte al EPRA pentru un mandat de doi ani, consolidându-și astfel poziția în reglementarea audiovizualului la nivel european.

Cine este Valentin Jucan

De-a lungul mandatului său, Valentin-Alexandru Jucan s-a remarcat prin implicarea în decizii și declarații publice destul de dure privind reglementarea conținutului audiovizual și supravegherea platformelor digitale.

Astfel, în 2024, el a cerut demisia ministrului Digitalizării, Bogdan Ivan, acuzându-l că ar fi discutat despre organizarea alegerilor prezidențiale și parlamentare cu reprezentanți ai TikTok, fără să informeze autoritățile competente, ceea ce, în opinia sa, contravine normelor legale.

De asemenea, a criticat în mod constant organizarea campaniilor electorale pe platformele de socializare, atrăgând atenția asupra responsabilității instituțiilor statului în supravegherea acestora și în aplicarea reglementărilor digitale.

Totodată, Valentin-Alexandru Jucan a sprijinit și promovat decizii ale CNA privind sancțiuni împotriva posturilor de televiziune care au încălcat regulile audiovizuale, printre care Realitatea Plus și alte cazuri similare.

Cum se alege președintele CNA

Conform art. 14 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Consiliul este condus de un președinte, asimilat funcției de ministru, ales dintre membrii Consiliului prin votul Parlamentului, la propunerea acestora, pentru un mandat de 6 ani. În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate de vicepreședinte, ales prin vot secret al Consiliului, în prezența a cel puțin 9 membri, tot pentru 6 ani.

Art. 15 alin. (2) prevede că ședințele Consiliului sunt publice, cu excepția cazului în care se propune președintele și se alege vicepreședintele; votul este deschis, cu excepția situațiilor menționate la art. 14 alin. (1) și (3).

Prin nominalizarea lui Valentin-Alexandru Jucan ca preşedinte al Consiliului Național al Audiovizualului, membrii CNA urmăresc asigurarea continuității în conducerea Consiliului și consolidarea activității de reglementare a audiovizualului, într-un context marcat de creșterea importanței platformelor digitale și a conținutului online, se mai precizează în comunicatul instituţiei.