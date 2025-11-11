search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Ce pedeapsă a primit un român care a agresat sexual o doctoriță, pe o stradă din Scoția. „Sperăm că vei fi expulzat din țară cât mai curând posibil"

Un român care a violat o doctoriță pe o stradă din centrul unui oraș din Scoția a fost condamnat la nouă ani de închisoare și a fost descris de judecător ca fiind „un pericol pentru femei”, notează Daily Mail. 

Mihai Nicolae Patran a primit 9 ani de închisoare. FOTO: Poliția din Scoția

Mihai Nicolae Patran a atacat victima, o femeie de 27 de ani, pe Mitchell Street din Glasgow, în noiembrie 2023. După ce a fost agresată, femeia a reușit să scape de atacatorul său, fugind parțial dezbrăcată până a ajuns într-un taxi.

Victima a fost agresată sexual în plină stradă. În noiembrie 2023, femeia se îndrepta către un restaurant pentru a mânca. Ea a povestit cum a simțit brusc atingerea unui bărbat străin pe braț, iar când acesta a ieșit de pe o alee, a „înghețat” de frică.

„Eram atât de speriată. Nu realizam ce mi se întâmplă”, a spus femeia în fața instanței. În continuare, ea a descris cum a ajuns la pământ, și cum bărbatul „s-a așezat deasupra ei”. Cu toate acestea, victima a reușit în cele din urmă să fugă, comandând rapid un taxi. „Îmi amintesc că am luat telefonul și am comandat un taxi – din fericire, a venit destul de repede”, a declarat ea.

Românul de 34 de ani a fost condamnat duminică, la High Court din Glasgow, după ce a fost găsit vinovat în urma unui proces desfășurat luna trecută.

Judecătorul Norman McFadyen i-a spus lui Patran: „Ești un om periculos și un pericol pentru femei. Sperăm că vei fi deportat sau expulzat din țară cât mai curând posibil.” Cu toate acestea, judecătorul a subliniat că trebuie să se ia în considerare posibilitatea ca Patran să fie eliberat în Scoția, unde ar putea continua să reprezinte un risc pentru siguranța publicului. În acest sens, el a adăugat că bărbatul va trebui să fie supravegheat timp de trei ani după orice eliberare.

În momentul în care agresorul a apărut în fața instanței, acesta a șocat pe toată lumea din sala de judecată, după ce a pipăit-o pe polițista care l-a încătușat.  

Anchetatorii au mai descoperit că Patran a mai agresat o femeie într-un tren între Perth și Stirling, pe 22 octombrie 2023. Bărbatul a fost găsit vinovat pentru toate acuzațiile și a fost inclus pe lista agresorilor sexuali pe termen nelimitat.

