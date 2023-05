Povestea unui tânăr IT-ist român din Franța care a renunțat la meseria sa pentru a se face fermier

Un fost inginer informatician român a devenit fermier în Franța înființând propria companie numită „La Ferme Sources de vie”.

George Stoica, de 39 de ani, s-a născut la Bacău, iar copilăria și-a petrecut-o la țară. Studiile și le-a făcut la București, unde a obținut o diplomă în ingineria sistemelor.

După ce a lucrat câțiva ani în România, și-a dorit să călătorească și s-a angajat în regiunea pariziană. „Am ajuns în Franța în 2011 pentru a lucra la Upper-Link”, spune el. „Apoi am lucrat la Bull, o companie emblematică de hardware din Franța. Este încă meseria mea, dar astăzi mă gândesc să renunț complet la slujbă pentru a intra complet în agricultură”, a povestit românul pentru Știri din diaspora.

În prezent, românul are propria fermă în Saint-Pierre-des-Loges, departamentul Orne din Franța, într-un loc numit La Boutrais.

Pentru George Stoica, această convertire își are izvorul în copilărie. „Am crescut la țară, spuneam adesea că fericirea este în poieniță”, spune George. „Când eram singur acasă, îmi petreceam timpul cu vacile și oile, mereu am avut această abordare extraordinară cu natura”.

George a făcut un curs de doi ani la ESA din Angers în arboricultură. Apoi, în vara lui 2021, a dat peste o fermă visată în Saint-Pierre-des-Loges, în care s-a mutat în decembrie 2021. Totuși, de atunci, lucrurile s-au schimbat. „Nu este posibil să-ți părăsești slujba peste noapte pentru a începe agricultura. Din punct de vedere administrativ, există foarte mult sprijin pentru fermierii care doresc să înceapă ca afacere principală. Dar, chiar și cu toate aceste ajutoare, îți este greu să te descurci”.

El dezvăluie că pentru a vinde un kilogram de mere trebuie să investești 5.000 de euro, iar ei vor începe să producă după al patrulea an. „Proiectul meu a costat 173.000 de euro și la sfârșitul acestui al 4-lea an, ar trebui să pot să-mi plătesc un salariu minim”.

Românul speră, anul acesta, să culeagă primele mere.