Facultăți de viitor în 2027. Cum îți alegi facultatea în era AI

Dacă te pregătești să alegi o facultate în 2027, merită să te întrebi ce specializări îți pot oferi cele mai bune perspective de carieră într-o lume tot mai influențată de inteligența artificială. Unele domenii considerate până nu demult alegeri sigure nu mai garantează aceleași oportunități, iar piața muncii schimbă regulile jocului.

Alegeea facultățiii devne o decizie greu de adoptat Foto: Pixabay

Piața muncii suferă schimbări cu o rapiditate care sperie, în special dacă ești în etapa în care trebuie să decizi în privința viitorului tău profesional. Schimbările tehnologice, incertitudinea economică, tranziția verde, schimbările demografice, toate la un loc redesenează locurile de muncă la nivel global.

Alegerea facultății este una dintre cele mai importante decizii pentru un absolvent de liceu. În 2027, însă, decizia devine și mai complicată: inteligența artificială transformă piața muncii, automatizează anumite activități și creează noi oportunități profesionale. În acest context, nu mai este suficient să alegi o facultate doar pentru că oferă salarii bune sau pentru că este populară în rândul colegilor.

Dacă te pregătești pentru admitere, merită să analizezi ce competențe vor fi căutate în următorii ani, ce domenii îți permit să lucrezi alături de inteligența artificială și unde contează în continuare creativitatea, gândirea critică și interacțiunea umană.

Raportul Future of Jobs 2025, realizat pe baza datelor furnizate de 1.000 de angajatori de top la nivel mondial, publicat de World Economic Forum (WEF), organizația internațională care reunește lideri din mediul de afaceri, guverne, mediul academic și societatea civilă, evidențiază creșterea importanței competențelor în inteligență artificială, analiză de date și securitate cibernetică. În același timp, gândirea creativă, adaptabilitatea și capacitatea de a învăța continuu rămân esențiale.

Care sunt facultățile de viitor în 2027 care îndeplinesc aceste criterii și cum poți alege un domeniu care să îți ofere perspective profesionale bune, dar în același timp să răspundă și intereselor tale - sunt întrebări la care se întrevăd răspunsuri în această analiză.

De ce este alegerea unei facultăți în 2027 un demers complicat

În trecut, alegerea unei facultăți era asociată, de multe ori, cu un traseu profesional relativ previzibil. Absolveai o facultate de medicină pentru a deveni medic, una de drept pentru a lucra în domeniul juridic sau una de informatică pentru a deveni programator. Legătura dintre diplomă și locul de muncă este mai flexibilă astăzi. Tehnologiile se dezvoltă rapid, cerințele angajatorilor se schimbă, iar unele sarcini care necesitau ore de muncă pot fi realizate acum cu ajutorul instrumentelor AI, astfel că până și proaspăt absolvenții se văd puși în dificultate.

Prima provocare este incertitudinea pieței muncii. O facultate durează, de regulă, trei sau patru ani, iar specializările care par atractive în momentul admiterii pot arăta diferit la absolvire. De aceea, este important să analizezi nu doar cererea actuală, ci și competențele transferabile pe care le poți dobândi.

A doua provocare este automatizarea. Inteligența artificială poate ajuta la redactarea documentelor, traducerea textelor, generarea codului și prelucrarea datelor. Deși nu toate profesiile respective vor dispărea, activitățile repetitive pot deveni mai puțin valoroase dacă nu sunt completate de expertiză, judecată profesională și capacitatea de a rezolva probleme complexe.

În plus, există presiunea socială. Uneori, elevii aleg o facultate pentru prestigiul său, la recomandarea familiei sau pentru că prietenii merg în aceeași direcție. Opiniile altora pot fi utile, dar ele nu ar trebui să înlocuiască evaluarea propriilor aptitudini și interese.

La ce să fii atent

Pentru a lua o decizie mai bună, analizează trei aspecte importante: care îți sunt interesele (ce materii îți plac și ce tip de activități te motivează); care sunt perspectivele profesionale (ce oportunități există în domeniul ales și ce competențe solicită angajatorii) și dacă domeniul spre care tinzi îți oferă o bază solidă pe care să o poți actualiza pe măsură ce apar tehnologii noi, adică adaptabilitate.

Deși nu există o facultate complet ferită de schimbările tehnologice, există specializări care te pot pregăti mai bine pentru a înțelege aceste schimbări și pentru a te adapta la ele și către acestea ar trebui să-ți canalizezi interesul.

7 facultăți de viitor la care merită să studiezi

Dacă ești în căutarea unor facultăți de viitor în 2027, începe prin a analiza domeniile în care tehnologia, nevoile sociale și competențele specializate se întâlnesc.

Lista de mai jos include șapte direcții de studiu cu perspective interesante, fără a presupune că toate oferă aceleași oportunități sau că succesul este garantat.

1. Facultatea de Informatică sau de Inteligență Artificială

Informatica rămâne o opțiune relevantă pentru elevii interesați de tehnologie, algoritmi și rezolvarea problemelor. În loc să se limiteze la programarea de bază, studenții se pot orienta către inteligență artificială, învățare automată, inginerie software, analiză de date sau dezvoltarea sistemelor inteligente.

Instrumentele AI pot genera fragmente de cod și pot accelera dezvoltarea aplicațiilor. Tocmai de aceea, devin importante înțelegerea arhitecturii software, testarea, securitatea și capacitatea de a verifica rezultatele generate automat.

O astfel de facultate se potrivește elevilor cărora le plac: matematica, logica, tehnologia și învățarea independentă.

2. Facultatea de Cibernetică, Statistică sau Știința Datelor

Datele sunt folosite în aproape toate industriile, de la comerț și banking până la sănătate și logistică. Specializările în statistică, analiză de date și modelare pot pregăti absolvenții să interpreteze informații, să identifice tendințe și să susțină decizii de business.

În era AI nu mai este însă suficient să știi să folosești un instrument de analiză, ci trebuie să înțelegi calitatea datelor, metodele statistice, limitele modelelor și modul în care concluziile influențează deciziile reale.

Cui i se potrivește? Celor care, la fel, nu urăsc matematica și se simt atrași de interpretarea informațiilor și rezolvarea problemelor practice.

3. Facultatea de Automatică, Robotică sau Inginerie

Automatizarea industrială, robotica și sistemele inteligente au nevoie de specialiști care înțeleg atât software-ul, cât și componentele fizice ale tehnologiei. Aceste domenii pot avea aplicații în producție, transport, logistică, agricultură și industria medicală.

Spre deosebire de activitățile exclusiv digitale, ingineria presupune adesea testarea echipamentelor, integrarea sistemelor și rezolvarea unor probleme care apar în condiții reale.

O astfel de facultate se potrivește elevilor interesați de: fizică, matematică, electronică, mecanică și proiecte tehnice.

4. Facultatea de Medicină sau de Științe ale Sănătății

Medicina rămâne un domeniu de luat în calcul pentru cei care își doresc o profesie bazată pe cunoștințe științifice, responsabilitate și interacțiune umană. Inteligența artificială poate sprijini analiza imaginilor medicale, identificarea unor tipare și organizarea informațiilor clinice, însă instrumentele digitale nu înlocuiesc automat pregătirea medicală, examinarea pacientului, comunicarea, deciziile etice și responsabilitatea profesională. În următorii ani, capacitatea de a utiliza critic tehnologia va deveni tot mai relevantă pentru personalul medical.

Pe lângă medicina generală, pot merita analizate și specializări precum asistența medicală, recuperarea medicală, bioinformatica sau alte programe acreditate din domeniul sănătății.

O facultate în domeniul medical se potrivește celor interesați de: biologie, chimie, sănătate și lucrul direct cu oamenii.

5. Facultatea de Psihologie

Pe măsură ce tehnologia schimbă modul în care oamenii învață și lucrează, înțelegerea comportamentului uman rămâne importantă. Psihologia poate deschide trasee profesionale în cercetare, resurse umane, educație și, după formarea suplimentară necesară, în domeniul serviciilor psihologice. AI poate contribui la analiza unor date comportamentale sau la dezvoltarea unor instrumente digitale de sprijin, dar utilizarea acestora ridică și probleme de confidențialitate, etică și validitate.

Este important de reținut că o diplomă de licență în psihologie nu conferă automat dreptul de a practica orice formă de psihoterapie sau consiliere specializată și că poate fi nevoie de specializări ulterioare.

Un astfel de domeniu se potrivește celor interesați de comportamentul uman, comunicare, cercetare și relațiile interpersonale.

6. Facultatea de Energetică sau de Ingineria Mediului

Tranziția energetică, eficiența energetică și gestionarea resurselor creează nevoi de expertiză tehnică. Specializările în energie regenerabilă, sisteme electrice, eficiență energetică și protecția mediului pot conduce către activități în industrie, proiectare, consultanță sau cercetare. Este unul dintre domeniile în expansiune.

AI poate ajuta la optimizarea consumului, prognoza producției de energie și monitorizarea infrastructurii, însă proiectarea și implementarea soluțiilor presupun cunoștințe de inginerie, evaluarea riscurilor și respectarea reglementărilor.

Se potrivește elevilor interesați de fizică, tehnologie, sustenabilitate și problemele de mediu.

7. Facultatea de Drept, cu specializare în tehnologie și protecția datelor

Dreptul poate fi o alegere potrivită pentru cei interesați de argumentare, interpretarea regulilor și rezolvarea conflictelor. Pe măsură ce AI este utilizată în companii și instituții, apar și provocări juridice legate de date personale, proprietate intelectuală, răspundere și utilizarea sistemelor automatizate.

Instrumentele AI pot accelera documentarea și analiza unor texte juridice, dar verificarea surselor, interpretarea contextului și asumarea responsabilității profesionale rămân esențiale.

Pentru cei atrași de intersecția dintre drept și tehnologie, merită urmărite domenii precum protecția datelor, dreptul digital și proprietatea intelectuală. Acestea necesită însă o bază juridică solidă, nu doar familiaritate cu instrumentele AI.

Se potrivește elevilor care au abilități de argumentare, gândire critică, lectură și comunicare.

Ce domenii ar fi de abordat cu prudență

În timp ce domeniile de mai sus, la care, evident, pot fi adăugate și altele, oferă o perspectivă favorabilă, sunt și altele pe care ar fi indicat să le abordăm cu prudență în viitor, pentru că nu vor mai avea, foarte probabil, în era AI, aceeași valoare din prezent. Automatizarea, în cazul acestora, poate reduce cererea fără programe de studiu care să te pregătească pentru sarcini mai complexe.

Raportul World Economic Forum Future of Jobs 2025 indică presiuni asupra unor roluri administrative și asupra anumitor activități de design grafic. Nu toate locurile de muncă din domeniile respective vor dispărea, dar unele sarcini și competențe se pot schimba semnificativ.

1. Contabilitate axată exclusiv pe operațiuni repetitive

Software-ul poate automatiza o parte dintre înregistrările contabile, procesarea facturilor și generarea rapoartelor standard. Dacă alegi contabilitatea, caută un program care pune accent și pe fiscalitate, audit, analiză financiară, legislație și consultanță.

2. Traducere generală fără specializare

Instrumentele de traducere automată pot gestiona rapid numeroase texte uzuale. Totuși, traducerea literară, localizarea, terminologia tehnică și interpretarea contextelor culturale necesită competențe suplimentare.

Dacă te atrag limbile străine, o combinație între cunoașterea limbilor, tehnologie și o specializare precum dreptul, medicina sau comunicarea poate fi mai flexibilă profesional.

3. Introducere de date și activități administrative standardizate

Introducerea manuală a datelor, completarea formularelor și procesarea documentelor repetitive sunt vulnerabile la automatizare. Înainte să alegi un program de studiu orientat predominant spre astfel de activități, verifică dacă îți oferă și competențe de analiză, organizare, utilizare a sistemelor digitale sau coordonare.

4. Programare de bază fără aprofundare

Dezvoltarea software nu este un domeniu de evitat în ansamblu. Riscul apare atunci când pregătirea se limitează la sarcini simple, fără înțelegerea algoritmilor, a sistemelor, a securității și a modului în care funcționează aplicațiile.

Dacă alegi informatica, investește în proiecte practice și în capacitatea de a verifica, testa și îmbunătăți soluțiile generate cu ajutorul AI.

5. Design grafic bazat exclusiv pe materiale standard

Instrumentele generative pot crea rapid imagini, variante de logo și materiale vizuale simple. În schimb, cercetarea utilizatorilor, identitatea de brand, strategia vizuală și experiența utilizatorului presupun înțelegerea publicului și luarea unor decizii de design argumentate.

O facultate din zona artelor, designului sau comunicării poate rămâne o alegere bună dacă îți dezvoltă creativitatea, portofoliul, cultura vizuală și capacitatea de a folosi critic instrumentele digitale.

Regula de bază: nu evita automat o facultate pentru că AI poate îndeplini unele dintre sarcinile asociate domeniului. Analizează cât de mult te poate ajuta programul să dobândești competențe greu de redus la activități repetitive și cât de bine te pregătește pentru schimbare.

Ce greșeli se fac frecvent atunci când se aleg specializările

Alegerea unei specializări universitare în era inteligenței artificiale presupune analizarea atât a intereselor personale, cât și a schimbărilor de pe piața muncii, potrivit unei analize publicate pe blogul DeepFA AI. Iar în această analiză pe care o realizăm putem să facem și greșeli.

Iată care ar fi câteva dintre ele:

Alegem exclusiv pe baza prestigiului – putem alege, de exemplu, medicina sau ingineria informatică pentru că sunt considerate domenii „sigure”, „de viitor” etc. Dacă în schimb nu răspunde nevoilor noastre, vom fi demotivați, există riscul să abandonăm studiile sau să le finalizăm, dar să nu reușim în carieră.

Ne gândim la câștigul material – cât câștigi practicând respectiva meserie poate fi un aspect important în analiză. Dar dacă, în schimb, te gândești că vei face timp de 30-40 de ani o muncă pe care o urăști, perspectiva se schimbă. Caută, așadar, un echilibru.

Ignori dezvoltarea AI - ignorarea rolului inteligenței artificiale te-ar putea costa un șoc major după absolvire, așa că cercetează încă de pe acum cum ar putea fi afectat domeniul pe care îl ai în vedere.

Refuzi să explorez și alte variate - lipsa de flexibilitate te poate de asemenea costa mult. Dacă vrei o singură specializare și nimic altceva ai putea rata cu adevărat oportunități, domenii care poate ți se și potrivesc mai bine și care vo avea o altă evoluție în viitor.