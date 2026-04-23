Meta va înregistra activitatea angajaților pentru a-și antrena inteligența artificială în vederea înlocuirii oamenilor până la sfârșitul anului

Compania americană Meta, gigantul din spatele Facebook, va instala pe computerele angajaților programe de monitorizare pentru a învăța inteligența artificială cum să le facă treaba.

Meta Platforms intenționează să implementeze pe calculatoarele de serviciu ale angajaților un software special care va urmări mișcările mouse-ului, apăsările de taste și clicurile, și va face capturi de ecran în mod aleatoriu. Scopul declarat este de a instrui inteligența artificială (AI), care ulterior ar urma să îi înlocuiască chiar pe acești angajați, potrivit unei informații publicate de Bloomberg.

Programul de supraveghere poartă numele oficial Model Capability Initiative (MCI) – „Inițiativa pentru dezvoltarea capacităților modelelor”. Conform unui memoriu intern, acesta va fi aplicat exclusiv aplicațiilor și site-urilor de serviciu. Nu va înregistra activitatea personală a angajaților, precum comenzi de mâncare sau corespondența privată.

Poziția oficială a companiei este că MCI este necesar pentru a „ajuta modelele noastre să se perfecționeze, observând pur și simplu munca de zi cu zi a angajaților”. Un reprezentant Meta a asigurat că datele nu vor fi folosite pentru a evalua performanța profesională.

În practică, acest lucru înseamnă că AI-ul va învăța să facă exact ceea ce fac acum oamenii: să lucreze cu meniuri derulante, să comute între programe, să proceseze documente. Altfel spus, să însușească întregul flux de lucru uzual la calculator, inclusiv acele mici acțiuni repetitive greu de programat direct.

AI în locul oamenilor

MCI este doar o piesă dintr-un proiect amplu numit AI for Work („AI pentru muncă”). Astfel descrie Meta eforturile sale de a „integra AI-ul în fiecare unealtă, echipă și proces al companiei”.

Paralel cu lansarea supravegherii, Meta a anunțat concedieri masive:

-Până pe 20 mai 2026, compania urma să concedieze aproximativ 8.000 de angajați, adică în jur de 10% din totalul personalului.

-Un al doilea val de concedieri, similar ca amploare, va avea loc la sfârșitul aceluiași an.

În total, aproximativ unul din cinci angajați ai companiei ar putea fi afectat.

Pentru a pune lucrurile în context: între 2022 și 2023, Meta a efectuat deja mai multe valuri de concedieri, disponibilizând cumulat peste 21.000 de persoane. Actualul val continuă aceeași logică.

Cheltuieli de capital uriașe

În 2026, Meta a anunțat planuri de cheltuieli de capital între 115 și 135 de miliarde de dolari – mai mult decât dublu față de suma cheltuită în 2025. Cea mai mare parte a acestor fonduri este direcționată către dezvoltarea inteligenței artificiale.

Cheltuielile de capital reprezintă investițiile companiei în active pe termen lung: servere, centre de date, infrastructură. În cazul Meta, este vorba despre construirea uneia dintre cele mai mari infrastructuri din lume pentru antrenarea AI-ului.

Mark Zuckerberg a explicat încă de anul trecut direcția companiei: într-un interviu acordat lui Joe Rogan, a declarat că în curând la Meta va apărea „un AI care va putea fi, practic, un inginer de nivel mediu – exact genul pe care îl avem deja în companie – și care va ști să scrie cod”.

Pentru actualii ingineri de nivel mediu, această afirmație sună ca un avertisment direct de concediere.

În contextul celor întâmplate la Meta, datele sondajelor de opinie sunt edificatoare: 55% dintre americani consideră că AI-ul le va aduce mai mult rău decât bine. Principala teamă este pierderea locului de muncă. În același timp, încrederea că AI-ul va aduce beneficii altcuiva în afara directorilor care investesc sute de miliarde în el este minimă.

Acțiunile Meta au rămas practic pe loc în ultimii doi ani. Investitorii par să aștepte să vadă dacă pariul pe AI își va dovedi valoarea sau dacă va urma soarta metaversului – în care Zuckerberg a investit zeci de miliarde de dolari și care s-a soldat cu un eșec.

Directorul general Mark Zuckerberg reorientează activ compania către dezvoltarea inteligenței artificiale generative. Pentru noua echipă care lucrează la așa-numitul sistem de „superinteligență”, Meta oferă pachete de compensații de milioane de dolari. În ianuarie, Zuckerberg a declarat că „proiecte care în trecut necesitau echipe mari sunt acum realizate de o singură persoană extrem de talentată”.

Compania intenționează, de asemenea, să investească până la 600 de miliarde de dolari în construcția de centre de date până în 2028. Meta a achiziționat recent platforma Moltbook, creată pentru interacțiunea agenților de inteligență artificială. În plus, compania va cheltui cel puțin 2 miliarde de dolari pentru a cumpăra start-up-ul chinez de AI, Manus.