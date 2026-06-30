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Experiența unei americance în Europa pe timp de caniculă: „Afară nu este chiar atât de rău”. Care este, de fapt, marea problemă

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Valul de căldură care afectează în aceste zile mai multe țări europene este privit diferit de cei obișnuiți cu temperaturile ridicate din alte părți ale lumii. O americancă din statul Florida, aflată în vacanță în Europa, spune că temperaturile de afară nu i se par ieșite din comun, însă adevărata problemă este alta: lipsa aerului condiționat și a ventilației din multe locuințe și hoteluri.

femeie care isi sterge transpiratia de la caldura
Sursă foto: Shutterstock

Într-un videoclip devenit viral pe rețelele sociale, femeia povestește că a ajuns în Europa chiar în timpul acestor zile toride și că, deși știa că temperaturile sunt considerate extreme, experiența ei a fost diferită: „Sunt din Florida și mă aflu în Europa în timpul acestui val de căldură. Și trebuie să vă spun că nici măcar nu se compară. Este cald, dar aș spune că este comparabil cu vremea de la începutul lunii mai în Florida. Este puțin umed, dar nu foarte umed. Afară nu este chiar atât de rău.”

Ea spune că, în aer liber, diferența o face umbra: „La soare este cald. La umbră este minunat. Bate vântul. Este chiar plăcut.”

„Marea diferență este că aici nu au aer condiționat”

Americanca explică însă că adevărata provocare începe în momentul în care intri într-o clădire.

„Există însă un mare «dar». Nu este același lucru, pentru că aici nu au aer condiționat. Nici măcar ventilatoare”, punctează ea.

Potrivit acesteia, în loc să găsești răcoare în interior, multe clădiri rămân foarte încălzite: „Când intri în casă ca să scapi de căldură, este sufocant de cald și umed. Iar când încerci să dormi noaptea nu este deloc confortabil.”

Femeia compară experiența cu o situație familiară pentru americani: „Este ca atunci când ți se strică aerul condiționat în mijlocul verii. Deloc plăcut.”

De la o nuntă în Anglia la un traseu montan în Scoția

Turista povestește că valul de căldură a surprins-o în Anglia, unde participa la o nuntă.

„Când a început valul de căldură, acum două zile, eram în Anglia la o nuntă și purtam o rochie lungă din poliester. Era cald. Aveam niște pantofi argintii fără toc, dar nici nu se vedeau, pentru că rochia era atât de lungă”, își amintește aceasta. Ulterior a plecat spre Scoția, unde temperaturile au rămas ridicate pentru standardele locale. 

Ea arată și cât de puțin se pot deschide ferestrele în camera în care este cazată.

În ciuda temperaturilor ridicate, spune că dimineața vremea este foarte plăcută.

„Acum sunt aproximativ 17 grade Celsius. Este absolut minunat. Plecăm într-o drumeție. Dar este cald și este diferit. Afară este cald, iar când intri înăuntru este chiar mai cald”, punctează aceasta.

Europa, construită pentru un alt tip de climă

Observația americancei vine în contextul în care mai multe state europene se confruntă cu temperaturi extreme și emit avertizări de caniculă.

Spre deosebire de sudul Statelor Unite, unde aerul condiționat este prezent în aproape toate locuințele, hotelurile și spațiile comerciale, multe clădiri din Europa, în special cele mai vechi, nu au fost proiectate pentru perioade îndelungate de căldură extremă. Din acest motiv, chiar dacă temperaturile exterioare pot părea mai suportabile pentru cineva obișnuit cu clima din Florida, interiorul locuințelor poate deveni dificil de suportat, mai ales pe timpul nopții.

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