Eurostat: Românii, pe ultimul loc la numărul de persoane obeze

Datele Eurostat arată că în țara noastră sunt cele mai puține persoane obeze din Uniunea Europeană, România ocupă ultimul loc în Europa în ceea ce privește numărul persoanelor obeze. Nu la fel stă situația în cazul persoanele supraponderale, România se situează pe locul 9 din 32 la capitolul supraponderabilitate, arată raportul citat de Euronews.com.

Mai mult de jumătate din adulții din UE sunt supraponderali, iar unul din șase cetățeni europeni este considerat obez, arată un raport Eurostat, citat de Euronews.

Astfel, obezitatea reprezintă o problemă gravă de sănătate publică, mai ales că aceasta crește riscul de boli cronice precum hipertensiunea, diabetul, bolile coronariene și anumite tipuri de cancer.

Raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE): „Health at a Glance: Europe 2020 : State of Health in the EU Cycle” arată că kilogramele în plus reduc speranța de viață cu aproape trei ani.

Mai mult decât atât, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sugerează că obezitatea și supraponderabilitatea provoacă peste 1,2 milioane de decese în fiecare an în regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care cuprinde 53 de țări. Aceasta este a patra cauză de deces în Europa, cu 13% din totalul deceselor, potrivi raportului ‘European Regional Obesity Report 2022’ al OMS.

În 2019, 44,8% dintre adulții care locuiau în UE aveau o greutate normală, în timp ce peste jumătate (52,7%) erau supraponderali, iar 2,5% erau subponderali, măsurați în funcție de IMC, potrivit Eurostat, biroul oficial de statistică al UE, conform sursei citate anterior.

Dacă cei mai mulți adulți supraponderali sunt în Croația și Malta, cu aproape 65%, cele mai scăzute rate erau în Italia și Franța, cu 45,7%, respectiv 47,2%.

De altfel, obezitatea este o problemă și în cele mai mari economii din UE, așa numitele „Big Four”: Germania (19 %) a avut cea mai mare rată a obezității, urmată de Spania (16 %), Franța (15 %) și Italia (11,7 %). Dar și în Regatul Unit, unde datele din 2017 indicau un procent de 21%.

Datele arată că 16,5% dintre adulți erau obezi – aproximativ unul din șase – și 36,2% erau pre-obezi în UE. În 2019, proporția de obezi a variat de la 10,9% în România la 28,7% în Malta.

Porivit raportului Eurostat, rata supraponderalității a fost mai mare la bărbați decât la femei în toate țările Aceasta rată a fost mai mare la bărbați decât la femei în toate cele 33 de țări europene, dacă , 60,2% dintre bărbați din UE erau supraponderali, doar 45,7% din femeile europene erau supraponderale.