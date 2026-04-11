Escrocherie sentimentală de proporții: O româncă din Italia a fost înșelată cu 20.000 de euro de „iubitul” care era, de fapt, o femeie din Turda

O poveste de dragoste începută online s-a transformat într-o înșelătorie costisitoare pentru o româncă stabilită în Italia. Convinsă timp de doi ani că trăiește o relație serioasă și că urmează să se căsătorească, femeia a trimis aproximativ 20.000 de euro unui bărbat imaginar. În realitate, „iubitul” era o femeie din Turda, iar adevărul a ieșit la iveală abia după mai bine de doi ani.

Totul a început în perioada iunie 2021 – ianuarie 2023, când românca a fost abordată pe Facebook de un bărbat care se prezenta sub numele de „Marius”. Conversațiile au evoluat rapid într-o presupusă relație sentimentală, iar acesta i-ar fi promis că se vor căsători și că își vor construi împreună o familie.

Pentru a-și susține identitatea falsă, „Marius” i-ar fi trimis femeii fotografii, fără ca aceasta să bănuiască vreo clipă că ar putea fi înșelată.

Bani trimiși sub diverse pretexte

Pe parcursul relației, bărbatul a început să îi solicite sume de bani, invocând situații urgente și dramatice. Printre explicațiile oferite s-au numărat conturi bancare blocate la sosirea în România, probleme medicale grave, inclusiv operații la picior, un presupus infarct și intervenții cardiace, dar și arestări fictive sau tratamente costisitoare pentru boli severe.

Convinsă că își ajută viitorul soț, femeia a făcut zeci de transferuri bancare și plăți prin servicii precum Western Union sau MoneyGram. Banii ajungeau fie direct la inculpată, fie la rude și apropiați ai acesteia din județul Cluj, potrivit TurdaNews.

20.000 de euro pierduți într-o poveste inventată

În total, românca a trimis aproximativ 20.000 de euro, crezând că investește în viitorul unei relații reale. Adevărul a ieșit la iveală abia când femeia a început să aibă suspiciuni în privința „iubitului”.

Situația a escaladat în aprilie 2023, când, într-un apel telefonic, presupusa victimă a fost amenințată pentru a nu merge la poliție. „Dacă vin și mă dai în gât la poliție… îți rup capul! Mă jur că îți rup capul!”, i-ar fi spus aceasta, potrivit probelor audio din dosar.

Magistrații Judecătoriei Turda au analizat legalitatea rechizitoriului și a probelor, inclusiv declarații de martori, extrase bancare și înregistrări telefonice și au decis că procesul poate începe.

Deși a fost informată despre acuzații, inculpata ar fi refuzat să se prezinte la audieri.