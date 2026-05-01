Horoscop sâmbătă, 2 mai. Gemenilor li se aprind călcâiele după o cunoștință veche. Fecioarele, posibile probleme de comunicare

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 2 mai.

Berbec

Iubire - Sunteți pasional în aplicarea planurilor, dar cam intens cu punerea în practică a detaliilor. Adaptați-vă după ritmul celuilalt.

Sănătate - Aveți capacitate de regenerare, iar mintea vă e sursa de transformare interioară.

Bani - Rămâneți dispuși la negociere. Chiar dacă nu obțineți suma vizată, un nivel mai redus de finanțare e mai bun decât nimic.

Taur

Iubire - Vă lăsați atins mult mai ușor de lucruri pentru care nu merită să vă consumați. Fiți mai detașat.

Sănătate - Faceți sportul preferat, scurte plimbări și fiți cât mai dinamic posibil.

Bani - Sunteți împrăștiat, dispoziția e schimbătoare și e dificil să găsiți concentrare asupra unei singure sarcini.

Gemeni

Iubire - Vi se aprind călcâiele din senin. Vedeți cu alți ochi cunoștințe vechi și vreți să vedeți dacă se poate dezvolta relația.

Sănătate - Prioritizați sănătatea fizică. Faceți mișcare și nu faceți experimente culinare.

Bani - Efortul intensiv vă aduce câștiguri moderate față de așteptări. Apar unele dificultăți și vă costă să le ajustați.

Rac

Iubire - Sunteți pe aceeași lungime de undă cu cei dragi, dar nu știți cum să exprimați dorințele comune.

Sănătate - Sistemul nervos iritabil vă face să săriți peste mese și să apară dureri de stomac.

Bani - Domeniul imobiliar e favorizat. Faceți reparații sau decorați-vă casa.

Leu

Iubire - Cereţi de la ceilalţi să vă înţeleagă şi să vă accepte ritmul. Sunteţi mai liniştit ca de obicei în reacţii.

Sănătate - Viaţa din fantezie sună mai bine decât în realitate. Aici e nevoie să transpiraţi şi de efort pentru rezultate.

Bani - Rămâneţi concentrat. Riscaţi să nu observaţi o oportunitate dacă staţi cu capul în nori şi visaţi la bani virtuali.

Fecioară

Iubire - Frământările emoționale sau enervarea vă fac irascibili în comunicarea cu cei dragi.

Sănătate - Sistemul digestiv e o provocare. Atenție unde mâncați, ce produse alegeți și cum le combinați.

Bani - Nu faceți compromisuri, nu preluați sarcinile altora doar din dorința de a fi acceptat sau integrat în grupul de colegi!

*Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.