search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Drama incredibilă a unei românce „exportate” în Canada: după 33 de ani a aflat că a trăit cu identitatea altei persoane

0
0
Publicat:

O femeie născută în România și adoptată în Canada a descoperit că întreaga ei identitate este falsă: a fost „exportată” ca bebeluș pentru 1.000 de dolari și trimisă peste hotare cu actele altei persoane. Nu are dată de naștere, nu are documente valide și spune că este „blocată de doi ani între trei guverne”.

Pașaportul cu care Roxana a fost dusă în Canada. FOTO: Arhiva personală/Totul despre mame
Pașaportul cu care Roxana a fost dusă în Canada. FOTO: Arhiva personală/Totul despre mame

„Trebuie să vorbim. E o problemă”- acest mesaj primit pe Facebook a declanșat pentru Roxana Pamela H., o canadiancă de 34 de ani născută în România, o serie de dezvăluiri care i-au răsturnat complet viața, potrivit „Totul despre mame”.

Imediat după 1989, mii de copii din România au plecat atunci spre Statele Unite, Canada, Franța, Italia sau Spania, în condițiile unei legislații confuze și ale unui sistem care permitea intermedieri obscure, falsuri și chiar trafic de minori.

„Roxi”: nume din acte, nume tatuat, dar nu numele ei

Crescută într-o familie stabilă, Roxana a știut dintotdeauna că este adoptată. În pașaportul românesc emis în 1991 apărea ca „Roxana Pamela”, iar toți cei din jur au numit-o „Roxi”. Inclusiv soțul ei și-a tatuat acest nume pe piept.

Totul s-a năruit când, în 2023, a aflat că numele ei real nu este acesta și că există o altă femeie care poartă exact identitatea trecută în actele sale.

În încercarea de a-și găsi părinții biologici, Roxana a publicat un anunț pe un grup de Facebook al orașului Târgoviște. Câteva zile mai târziu, un bărbat i-a trimis mesajul care avea să declanșeze avalanșa. 

Mesajul transmis pe Facebook Foto: Totul despre mame
Mesajul transmis pe Facebook Foto: Totul despre mame

„Trebuie să vorbim. E o problemă.”

Acesta i-a povestit că fosta sa soție are aceleași prenume, aceeași dată de naștere și aceeași mamă trecută în acte. Ba mai mult, în 2005, când femeia a mers să-și facă buletinul, autoritățile i-au spus că nu poate, pentru că figurase deja ca fiind plecată în Canada.

Citește și: Moartea învăluită în mister a unei românce în Belgia. Soţul i-a ucis tatăl adoptiv, bănuit că a abuzat-o sexual

„Atunci am realizat că era vorba despre mine”, povestește Roxana.

Între timp, femeia care poartă legal numele „Roxana Pamela” locuiește în Germania.

În ianuarie 2024, Roxana a venit în Târgoviște, România. O rudă a mamei biologice i-a recunoscut chipul dintr-o postare online.  „Am aflat care îmi sunt rudele din partea mamei și a tatălui, că am o poveste, că am un nume adevărat. Dar nimeni nu își amintea data mea de naștere. Nici până azi nu o știu. Arhivele spitalului au ars, iar documentele nu mai există”, a realatat femeia. 

Roxana și rudele din România FOTO: Arhivă Personală/Totul despre mame
Roxana și rudele din România FOTO: Arhivă Personală/Totul despre mame

Cum a devenit Adriana… Roxana

Explicația pentru încurcătura uriașă a venit abia după ce a stat de vorbă cu familia biologică. În ziua în care părinții canadieni urmau să zboare spre România pentru a adopta  copilul din acte, intermediarii au aflat că mama acestuia se răzgândise.

Pentru a salva procesul și banii, aceștia au căutat urgent un alt copil în același sat. O femeie cu o fetiță de opt luni, numită Adriana, a acceptat să o vândă pentru 1.000 de dolari. Tatăl biologic se afla la închisoare. Actele nu au mai fost schimbate, iar bebelușa Adriana a plecat în Canada sub identitatea Roxanei. Roxana de astăzi este Adriana de atunci. 

„Am fost vândută pe 1000 de dolari unui vecin, pe care l-am și cunoscut când am venit în România, dar nu vreau să povestesc mai multe despre asta. Ce s-a întâmplat cu mine a fost ceva banal pentru anii aceia. Toată lumea făcea asta. Așa am ajuns să trăiesc 33 de ani ca altcineva”, spune Roxana.

Astăzi, Roxana trăiește o dramă birocratică: autoritățile canadiene susțin că responsabilitatea aparține statului Quebec, iar România nu îi poate emite acte deoarece nu are o identitate legală recunoscută.

„Mi s-a spus că doar mama mea biologică poate cere acte, dar mama e moartă de 20 de ani. Iar eu nu pot dovedi că sunt eu fără actele pe care ei refuză să mi le dea. Sunt blocată de doi ani între trei guverne. (...)Oficial, soțul meu e căsătorit cu o altă femeie, spune Roxana”, a mărturisit românca. 

Materialul intregral în „Totul despre mame”.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
stirileprotv.ro
image
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
gandul.ro
image
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
mediafax.ro
image
Orașul din România care l-a impresionat pe italianul care e de 15 ani în țara noastră: ”Nu mă face să simt dorul de casă”
fanatik.ro
image
Condamnări grele în dosarul devalizării stațiunii Băile Herculane: un avocat a primit 10 ani și 4 luni de închisoare. Hoteluri renumite, confiscate și întoarse în patrimoniul statului român
libertatea.ro
image
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului
digi24.ro
image
Cunoscuții vloggeri români au ajuns la câțiva pași de stadionul INTERZIS din cel mai misterios oraș al lumii: „Teoretic, trebuia să îl vizităm... nu se poate”
gsp.ro
image
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Un om de afaceri din Canada dezvăluie de ce a ales să investească în imobiliare în Bucureşti
observatornews.ro
image
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Cum recunoști pastele de calitate. Culoarea lor e cel mai important detaliu, spun chefii italieni
playtech.ro
image
Gică Hagi și Simona Halep, în aceeași echipă la Asia Express? Anunțul făcut de Gabi Tamaș și Dan Alexa
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Acum e sigur: România s-a calificat la barajul pentru Cupa Mondială 2026! Ce se schimbă dacă termină grupa pe locul 2
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
El este Leon, nepotul lui Horia Moculescu! Tânărul trăiește în Germania și și-a construit o carieră total diferită de cea a celebrului său bunic
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Primele rezultate ale autopsiei în cazul Sarei, fetița de 2 ani moartă pe scaunul stomatologic! Ceea ce s-a aflat acum e de-a dreptul șocant
wowbiz.ro
image
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!
romaniatv.net
image
Dispar ouăle din magazine! Anunțul Ministerului Agriculturii
mediaflux.ro
image
Misterul tricourilor purtate de Gabi Tamaș și Dan Alexa în finala Asia Express! Cum au intrat în posesia echipamentului naționalei României
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Rezultatele autopsiei în cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul stomatologului, arată probleme grave. Se schimbă datele problemei
actualitate.net
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”
click.ro
image
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis Mariana?
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
„Nu-i cunosc!”. Fiica lui Mariah Carey iese la atac împotriva celor 10 frați vitregi ai ei!

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor