O româncă adoptată la 2 ani de o familie din Italia și-a găsit părinții naturali cu ajutorul Facebook

Cristina a fost adoptată la doi ani și jumătate de o familie din Italia. Acum are 35 de ani și, cu ajutorul unui grup de Facebook, și-a căutat și găsit familia naturală.

„Am descoperit numele mamei biologicie care se numește ... Mihaela și avea domiciliul în București strada Desișului numărul 3 .... La tata nu este trecut numele, iar din informațiile avute mama ar fi avut vârsta de 18 ani la nașterea mea.

Numele meu la naștere a fost ... Cristina și sunt născută pe data de 20.08.1987 în București,sectorul 1. Am fost adoptată la vârsta de 2 anișori jumătate de la casa de copii numărul 4, care se afla pe strada Vrancea. Am avut parte de o familie minunată căreia ii datorez totul dar simt atât de mult nevoia să pot alătura piesa care îmi lipsește din viața mea și să îmi găsesc familia biologică să știu dacă mai am frați și surori.

Visez și noaptea că undeva în lume mai am și alți frați care cred că ar fi bucuroși să mă cunoască”, așa suna anunțul postat de Cristina pe grupul de Facebook The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitați ai României.

După mai puțin de o zi de la postare, după aproape 200 de distribuiri și zeci de comentarii, Cristina a reușit să dea de urma familiei naturale.

„Familia a fost găsită”, au anunțat administratorii grupului de Facebook fără a oferi și alte lămuriri suplimentare.