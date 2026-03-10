Cutremur de 5,9 în apropiere de Capri. Traficul feroviar în sudul Italiei, afectat de întârzieri

Un seism cu magnitudinea de 5,9, produs la mare adâncime în Marea Tireniană, în apropierea insulei Capri, a provocat întârzieri importante în traficul feroviar din sudul Italiei.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 pe scara Richter a fost înregistrat în noaptea de luni spre marți, la ora locală 00:03 (23:03 GMT), în apropierea insulei Capri, epicentrul fiind situat la 414 kilometri adâncime, potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV). Datorită adâncimii mari, undele seismice s-au atenuat considerabil, iar efectele la suprafață au fost minime, astfel că nu s-au înregistrat pagube sau răniți.

„Vorbim despre un cutremur fantomă, pe care nimeni de pe insula Capri nu l-a simțit. Nu a fost declanșată nicio alertă și nici nu au existat sesizări din partea cetățenilor. Foarte mulți au aflat de cutremur abia dimineața, când s-au trezit și au citit știrile din media”, a declarat primarul din Anacapri, Franco Cerrotta, pentru agenția ANSA.

Trenuri întârziate

Deși seismul nu a produs daune, autoritățile italiene au luat măsuri de precauție în transportul feroviar, încetinind circulația trenurilor în zona Napoli, pentru ca tehnicienii să verifice starea căilor de rulare și siguranța infrastructurii.

Astfel, trenurile care circulau spre nord din Salerno și Gara Centrală din Napoli au raportat întârzieri de până la 100 de minute, în timp ce la Roma Termini, pe rutele spre sud, au fost semnalate modificări de orar și anulări, cu întârzieri de până la 140 de minute.

Cutremurele adânci, precum cel din Marea Tireniană, sunt mai rare, dar în general mai puțin periculoase la suprafață, chiar dacă se pot simți pe o arie extinsă. Efectele asupra infrastructurii depind de adâncimea și de distanța epicentrului față de zonele populate. În astfel de situații, întârzierile în transportul feroviar sunt o măsură preventivă pentru siguranța călătorilor și a tehnicienilor.

După verificările tehnice, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) a confirmat că nu au fost detectate daune structurale și că traficul feroviar va reveni treptat la normal. Totuși, unele rute regionale rămân sub monitorizare suplimentară, până la completarea inspecțiilor.