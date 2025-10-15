Descoperirea macabră: un român a fost găsit mort în locuinţa sa din Italia, iar soţia sa, în stare critică. Ce suspectează anchetatorii

Tragedie în regiunea Calabria, din Italia. Un bărbat român a fost găsit fără viață, iar soția sa luptă pentru supraviețuire, în urma unei posibile intoxicații cu monoxid de carbon.

Descoperirea macabră a fost făcută de un membru al familiei, îngrijorat că nu reușea să ia legătura cu cei doi. Sosind la domiciliu, acesta i-a găsit întinși pe podea: bărbatul decedat, iar femeia inconștientă.

Ambulanțele au intervenit rapid, însă medicii nu au mai putut salva viața bărbatului, concentrându-se pe transportarea și stabilizarea femeii la spitalul din Cosenza, potrivit gazzettadelsud.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile italiene examinează mai multe piste. Ipoteza principală indică o intoxicație accidentală cu monoxid de carbon, posibil cauzată de o sobă defectă.

Medicul legist a efectuat verificările preliminare asupra corpului bărbatului, urmând ca autopsia să ofere detalii esențiale pentru reconstituirea exactă a tragediei.

Carabinierii continuă investigațiile, luând în calcul toate scenariile pentru a înțelege circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.