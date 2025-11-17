Sute de apeluri de urgenţă privind o ameninţare cu atacuri asupra şcolilor din Berlin. „Vă rog, faceţi ceva!"

Un mesaj care a circulat pe mai multe reţele de mesagerie şi care anunţa presupuse atacuri la circa 20 de şcoli din Berlin a provocat agitaţie în capitala Germaniei, relatează luni, 17 noiembrie, dpa.

Poliţia a primit peste 900 de apeluri de urgenţă despre presupusa ameninţare, a declarat luni un purtător de cuvânt, scrie Agerpres, care citează dpa.

Potrivit Poliţiei, mesajele ar reprezenta „o informaţie falsă distribuită deliberat pentru a provoca teamă".

De asemenea, poliţia a avertizat pe platforma X în privinţa ştirilor false şi a dezinformării.

„Nu avem indicii privind vreun pericol sau ameninţări concrete", se menţionează în comunicatul postat duminică seară.

Autoritățile au precizat că şcolile vor avea program normal luni. Poliţia va menţione o prezenţă lângă şcoli pentru a putea răspunde rapid în caz de nevoie, a dat asigurări aceasta.

„Au luat-o razna"

Potrivit dpa, au existat numeroase reacţii online la avertismentele trimise poliţiei.

Chat-urile de părinţi „au luat-o razna", a scris un utilizator.

„Fiul meu mi-a arătat clipul video cu ameninţarea. El este speriat, la fel ca şi colegii lui de şcoală. Nu vor merge mâine la şcoală. Şi eu sunt speriat. Vă rog, faceţi ceva!", a declarat un tată.

Mesajul care conţinea ameninţarea a fost distribuit pe mai multe grupuri şcolare, unele instituţii fiind menţionate nominal.

Pentru că mesajul a devenit viral, poliţia susţine că intenţionează să-şi sporească prezenţa.

O investigaţie a fost deschisă asupra suspiciunii de tulburare a liniştii publice prin ameninţarea de a comite o infracţiune. Poliţiştii fac acum demersuri pentru a descoperi cine se află în spatele distribuirii mesajului de ameninţare.

Amintim că, în 2024, mai mulţi elevi ai unei şcoli din Wuppertal, oraş din bazinului Ruhr-ului din vestul Germaniei, au fost răniţi într-un atac petrecut în incinta instituţiei.

În 2020, un oraş din vestul Germaniei a fost zguduit după ce poliţiştii au descoperit într-un apartament corpurile fără viaţă a cinci copii cu vârste de 1, 2, 3, 6 şi 8 ani. Forţele de ordine au fost alertate de mesajul unui copil către colegul său de clasă care s-a scuzat că nu poate ajunge la şcoală „din cauză că fraţii şi surorile mele sunt morţi”.