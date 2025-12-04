search
Joi, 4 Decembrie 2025
Decizia regizorului Vlad Cristache după ce i-a fost propusă prelungirea mandatului la Teatrul Excelsior, după presiuni publice

Publicat:

Regizorul Vlad Cristache, căruia primarul interimar al Bucureştiului Stelian Bujduveanu nu i-a mai prelungit mandatul de manager interimar după trei ani şi jumătate, anunţă că refuză propunerea de a i se prelungi mandatul la Teatrul Excelsior, venită după presiunile publice.

Regizorul Vlad Cristache FOTO: Adevărul
Regizorul Vlad Cristache FOTO: Adevărul

„Mi s-a propus astăzi prelungirea mandatului de manager interimar al Teatrului Excelsior... bineînţeles în urma presiunii publice de ieri. Voi refuza propunerea pentru că nu vreau să mai validez aceasta poziţie vulnerabilă de manager interimar care generează situaţii precum cea din ultimele zile de la Teatrul Excelsior şi periclitează activitatea instituţiilor de cultura. Situaţia creată în aceste zile arată limpede că lipsa unor concursuri transparente poate afecta funcţionarea şi credibilitatea unui teatru, precum şi activitatea echipelor care muncesc zi de zi pentru public”, a scris pe Facebook regizorul.

Cristache militează pentru organizarea de „concursuri corecte, deschise şi transparente”, fiind „singurul cadru legitim care poate garanta continuitate şi profesionalism în managementul cultural”.

El a mulţumit tuturor celor care au scris despre activitatea Teatrului. „Sincer..am fost copleşit de aceasta revărsare de dragoste şi solidaritate din partea voastră. Vă mulţumesc! În acelaşi timp, ţin să subliniez cât se poate de clar: nu doresc ca această situaţie să fie folosită politic, în avantajul sau dezavantajul vreunui candidat sau actor public. Discuţia trebuie să rămână una de principiu: despre transparenţă, profesionalism şi respect faţă de comunitatea culturală şi faţă de public”. 

Ultima premieră la teatrul Excelsior sub conducerea sa a fost „Metamorfoza” de Franz Kafka, în regia lui Yuri Kordonsky.

Vlad Cristache este considerat în sectorul teatral, dar şi de public, ca cel care a revoluţionat repertoriul şi activitatea Teatrului Excelsior, demonstrând performanţă şi formând o trupă de excepţie, aşa cum consideră mulţi actori şi regizori de la alte teatre.

Ciucu a intervenit la Bujduveanu

Ciprian Ciucu, candidat la funcţia de primar general al Bucureştiului la alegerile de duminică, l-a sunat pe Bujduveanu pentru a-i cere prelungirea mandatului pentru Cristache: „Domnul director Vlad Cristache a avut rezultate remarcabile la conducerea Teatrului Excelsior. Nu înţeleg cum a ajuns în situaţia de a nu-i fi prelungit mandatul. După ce am aflat, l-am sunat pe domnul Primar General Interimar şi i-am cerut să găsească o soluţie pentru ca domnul Vlad Cristache să-şi poată continua activitatea împreună cu echipa sa.Vin la primărie şi dăm drumul la concursuri, conform legii! Teatrele noastre au nevoie de echipe de management stabile şi performante”.

Şi la Teatrul Metropolis a fost aceeaşi situaţie. În septembrie, managerului interimar Radu Nica nu i-a mai fost prelungit mandatul, fiind înlocuit cu George Ivaşcu. 

