Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
OpenAI încheie un acord de 1 miliard de dolari cu Disney pentru a integra personaje iconice în ChatGPT și Sora

Publicat:

Disney a convenit să investească 1 miliard de dolari (aprox. 740 milioane de lire sterline) în OpenAI, în cadrul unui parteneriat care va permite utilizatorilor să interacționeze cu numeroase personaje emblematice prin chatbotul ChatGPT și prin instrumentul de generare video Sora.

Mickey și Minnie Mouse sunt și ei incluși în lista/FOTO/Shutterstock
Mickey și Minnie Mouse sunt și ei incluși în lista/FOTO/Shutterstock

Este pentru prima dată când un studio major își licențiază o parte substanțială din catalog către un gigant tehnologic, o mișcare care ar putea influența semnificativ direcția strategică a companiei.

Acordul va permite fanilor să creeze și să distribuie imagini și videoclipuri cu peste 200 de personaje din francizele Disney — inclusiv Pixar, Marvel și Star Wars.

Anunțul vine într-un moment în care OpenAI se confruntă cu întrebări tot mai insistente despre utilizarea tehnologiei sale, iar anxietatea în rândul profesioniștilor din industria creativă din Hollywood continuă să crească pe fondul avansului rapid al inteligenței artificiale.

Potrivit comunicatului care a însoțit anunțul, lista personajelor eligibile include figuri din filme ca Zootopia, Moana și Encanto, precum și personaje precum Luke Skywalker din Star Wars și Deadpool din universul Marvel.

În mod previzibil, Mickey și Minnie Mouse sunt și ei incluși.

Acordul „nu include asemănări sau voci ale actorilor”

Rămâne însă neclar modul în care se va auzi vocea acestor personaje, întrucât Disney a precizat că acordul „nu include asemănări sau voci ale actorilor”.

„Avansul rapid al inteligenței artificiale marchează un moment important pentru industria noastră”, a declarat Bob Iger, directorul executiv al Disney. „Prin acest parteneriat cu OpenAI vom extinde într-un mod responsabil și atent impactul poveștilor noastre.”

Publicul ar urma să poată crea imagini și videoclipuri prin Sora și ChatGPT începând cu începutul anului 2026.

Acordul apare în contextul unor informații potrivit cărora avocații Disney au transmis Google, la începutul săptămânii, o notificare de tip cease-and-desist, acuzând compania de încălcarea pe scară largă a drepturilor de autor.

BBC a solicitat un răspuns din partea Google.

Joel Smith, partener specializat în proprietate intelectuală la firma Simmons & Simmons, a declarat că înțelegerea dintre Disney și OpenAI arată că „deținătorii de drepturi și marii dezvoltatori de AI se mișcă rapid pentru a încheia acorduri de licențiere care să permită accesul la conținut pentru antrenare și utilizări viitoare”.

Equity, sindicatul britanic al profesioniștilor din divertisment, insistă că drepturile actorilor trebuie protejate. Organizația derulează în prezent o consultare în rândul a mii de interpreți pentru a stabili dacă sunt dispuși să refuze scanările digitale pe platou cu scopul de a obține garanții mai solide privind utilizarea AI.

Cathy Sweet, șefa departamentului TV și Film al Equity, a afirmat că acordul dintre Disney și OpenAI subliniază „exact de ce membrii noștri luptă pentru protecții suplimentare în domeniul inteligenței artificiale”.

„Materialele înregistrate care vor fi incluse într-un acord de asemenea amploare sunt rezultatul muncii profesioniștilor din industrie, iar drepturile lor trebuie protejate”, a adăugat ea.

Îngrijorări privind conținutul generat

Videoclipurile hiperrealiste produse cu Sora s-au bucurat de popularitate în SUA, însă au fost intens criticate după apariția unor deepfake-uri ofensatoare cu figuri publice decedate.

În octombrie, OpenAI a suspendat posibilitatea platformei de a genera imagini cu Dr. Martin Luther King Jr., după ce unele rezultate au fost considerate „lipsite de respect”. Compania a recunoscut necesitatea unor măsuri de siguranță mai stricte, după ce au circulat clipuri în care liderul pentru drepturi civile era prezentat rostind afirmații ofensatoare.

Videoclipuri similare cu președintele John F. Kennedy, regina Elisabeta a II-a și fizicianul Stephen Hawking au circulat, de asemenea, pe scară largă.

În unele cazuri, membrii familiilor au cerut public OpenAI să oprească generarea acestor materiale.

Zelda Williams, fiica regretatului actor Robin Williams, a făcut apel către public să înceteze trimiterea de videoclipuri generate prin AI care îl înfățișează pe tatăl ei.

În noiembrie, Warner Music Group a anunțat lansarea unei inițiative în domeniul muzicii generate prin AI, în colaborare cu startup-ul Suno — la un an după ce compania intentase o acțiune în justiție împotriva acestuia într-un caz considerat de referință.

SUA

