De ce sunt uitate tradițiile de Crăciun de către tânăra generație: ,,Trebuie să re aducem la viață acest spirit“

Tehnologia, gadgeturile performate și rețelele de socializare au luat locul tradițiilor în ultimii ani. Astfel, nu este de mirare că tot mai mulți copii nu mai merg la colindat sau la urat din ușă în ușă.

Cei care duc mai departe aceste datini susțin că este posibil ca, în câţiva ani, aceste obiceiuri să dispară în totalitate.

,,Acestea sunt tradiţiile noastre şi trebuie duse mai departe"

De cele mai multe ori, de farmecul Crăciunului se leagă celebrele colinde, transmise mai departe de la o generaţie la alta. Aceste obiceiuri, spun reprezentanţii corurilor de copii, trebuie păstrate. Astfel, tinerii trebuie încurajaţi să vestească venirea Crăciunului, cum se făcea în trecut.

,,Din păcate, copiii de astăzi nu mai au obiceiul de a merge la colindat, la urat sau semănat. Este păcat, acestea sunt tradițiile noastre și trebuie duse mai departe de tânăra generație. Din acest motiv, corul nostru îi încurajează pe toți copiii să ducă mai departe aceste obiceiuri, să colinde, de Crăciun, măcar prietenii și familia. În fiecare an organizam concerte de Colinde, încercăm să-i ancorăm pe cei mici în aceste tradiții, dar de la an la an este tot mai greu, pentru că ei au cu totul alte ocupații. Există tehnologie, există jocuri pe calculator, toate acestea iau locul tradițiile", a precizat Ioan Matei, coordonatorul unui cor de copii din Iași.

,,Părinţii nu mai au curajul să-i lase pe cei mici la colindat"

De multe ori, părinţii aleg să îi protejeze pe cei mici şi să nu îi expună eventualelor pericole pe care le pot întâlni în seara de Crăciun, când merg la colindat.

,,Cu siguranţă, părinţii sunt mult mai protectori. Poartă grija de copilului, vor să îl ştie în siguranţă. Părinţii nu mai au încredere să-i lase pe cei mici singuri, să umble din uşă în uşă. Cu siguranţă, lumea s-a schimbat, există oameni răi. Dar, cei mici ar trebui să fie încurajaţi şi însoţiţi pentru a duce datina mai departe. Pe lângă acest lucru, vor fi amintiri plăcute, pe viaţă", a adăugat Ioan Matei.