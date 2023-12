Crăciun în Maramureș. Vechi obiceiuri și tradiții de Crăciun prind viață la Muzeul satului

Evenimentul Crăciun în Maramureș se desfășoară în acest an pe 27 decembrie, la Muzeul satului din Baia Mare. Ca în fiecare an, evenimentul are menirea de a aduce la viață vechi tradiții și obiceiuri specifice Crăciunui, care abundă în Maramureș.

Sunt așteptați meșteri populari, producători locali, iar în curțile caselor vechi, „gazdele” venite din cele patru „țări” ale Maramureșului vor primi colindătorii și le vor „plăti” colinda cu bucate tradiționale.

Evenimentul a ajuns la a XV-a ediție și are loc în „satul de pe deal”, așa cum este cunoscut Muzeul satului din Baia Mare.

Evenimentul are loc pe 27 decembrie 2023 „Să ne bucurăm împreună de spectacole live, de savoarea bucatelor tradiționale și de căldura comunității noastre, într-o celebrare autentic maramureșeană a sărbătorilor. Deschide ușa spre bucurie și tradiție!”, transmit organziatorii evenimentului.

Tradiții și obiceiuri readuse la viață

Evenimentul „Crăciun în Maramureş” adună an de an sute de turiști, dar și participanţi din satele şi comunele din județ, care preţ de câteva ore reînvie tradițiile și obiceiurile populare specifice Crăciunului. Cete de colindători vizitează casele pe rând, iar colindul lor este „răsplătit” cu bucate tradiționale.

Copiii, care vin primii la colindat, primesc cocuți, nuci și mere, în timp ce adulții, care vin mai târziu la colindat, sunt „omeniți” cu un pahar de vin și un aperitiv din porcul tăiat de Ignat, conform tradiției.

Pentru organizarea evenimentului a fost semnat un acord între Consiliul Județean (CJ) Maramureș și Organizaţia de Management al Destinaţiei (OMD) Judeţene Maramureş, Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş.