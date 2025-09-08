Cumnatul şi nepoata preşedintelui Nicuşor Dan, la târgul tradiţional de la Vaslui. „Mi-am adus aminte de copilărie și mi-am adus și fiica să vadă cum e la bâlci, la bunici”

Cumnatul şi nepoata președintelui Nicușor Dan, în vârstă de 9 ani au plecat special din Bucureşti pentru a participa la bâlciul tradiţional din Vaslui.

Evelin, nepoata de 9 ani a președintelui Nicușor Dan, a ținut morțiș să participe la bâlciul din Vaslui. Pentru a-i îndeplini dorința, tatăl său, Bogdan Grădinaru, fratele Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui, a dus-o special de la București, vineri seara, în orașul bunicilor săi.

„Mi-am adus aminte de copilărie și mi-am adus și fiica să vadă cum e la bâlci, la bunici. Nu am mai fost, cred de 25 de ani, de când era în partea cealaltă de oraș, înspre Gura Bustei. Am venit special din București pentru acest eveniment”, a declarat Bogdan Grădinaru pentru Vremea Nouă.

Micile atracții au cucerit-o pe Evelin, care a fost încântată să se dea într-o vârtelniță cu lanțuri, un utilaj de colecție aparținând familiei Lichiardopol, cunoscuți veterani ai bâlciurilor din Moldova.

Bogdan Grădinaru, cumnatul șefului statului, este cunoscut în spațiul public nu doar datorită faptului că este fratele partenerei de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan. Numele său a apărut încă din 2008, odată cu implicarea în Asociația „Salvați Bucureștiul”, fondată de Nicușor Dan, unde a contribuit la campaniile pentru protejarea patrimoniului arhitectural și a spațiilor verzi.

Absolvent al Facultății de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, el și-a construit cariera în domeniul IT, revenind din nou în atenţie în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale a cumnatului său, când a fost prezent și în dezbateri publice, inclusiv într-una electorală la Antena 3, unde a vorbit despre familia prezidențială.

Relația apropiată dintre familia Grădinaru și președinte a fost adesea evocată, inclusiv prin aprecierile lui Nicușor Dan la adresa soacrei sale, Liliana Grădinaru, învățătoare apreciată în Vaslui. Liderul de la Cotroceni a amintit în timpul Festivalului Zemei din Republica Moldova că „borșul soacrei sale e mai bun ca zama moldovenească”.

În această vară, familia prezidențială nu a ajuns la Vaslui, astfel că cei doi copii ai președintelui, Ahee și Antim, au ratat bâlciul din orașul bunicilor din partea mamei. Cu toate acestea, Bogdan Grădinaru afirmă că, după ce Evelin le va povesti experiența, este convins că anul viitor întreaga familie va fi prezentă la tradiționalul eveniment.