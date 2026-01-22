search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum trebuie citite declarațiile lui Trump la Davos. Ghid de supraviețuire psihologică în fața noii ordini mondiale

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Discursul lui Donald Trump de la Forumul Economic Mondial de la Davos are ecou pe toate planurile. Oameni din toată lumea au ascultat uimiți declarațiile președintelui american, care arată că relațiile dintre SUA și Europa, dar și lumea așa cum o știm se schimbă semnificativ. Inevitabil, în societate apar reacții precum teama de ce va urma, anxietatea sau furia. Am analizat impactul politicii mari asupra vieții de zi cu zi cu politologul Cristian Pîrvulescu și psihoterapeuta Dorina Stamate. ,,În perioada care urmează, reziliența și capacitatea de adaptare nu vor mai fi concepte teoretice, ci abilități esențiale de supraviețuire psihologică", atrage atenția psihoterapeuta. 

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Trump, frica și lumea în tranziție

Discursul lui Donald Trump a ieșit din paradigma cu care eram obișnuiți în cazul președinților SUA: moderație, diplomație, respect față de statele aliate. Și a întărit și mai tare afirmația premierului canadian, Mark Carney, care atrăgea atenția lumii că ,,vechea ordine mondială nu se mai întoarce". 

Dincolo de implicațiile geopolitice ale declarațiilor, rămân oamenii obișnuiți. Cei care întotdeauna în istorie au suportat consecințele deciziilor liderilor politici. Pentru mulți, teama a fost reacția firească:  față de schimbarea lumii așa cum o știm sau de cel mai negru coșmar al omenirii - un nou război mondial. 

,,Ordinea internațională nu dispare, ci se reconfigurează prin instituții, reguli și raporturi de putere care se adaptează mai greu decât discursurile politice. Pentru societate, problema nu este ruptura, ci perioada de acomodare, cu costuri sociale și multă incertitudine", spune politologul Cristian Pîrvulescu. 

Din perspectivă psihologică, lucrurile nu sunt atât de simple. 

,,Atunci când asistăm la un discurs care iese din tiparele cu care ne-am obișnuit, creierul nostru intră rapid într-o stare de alertă, pentru că una dintre nevoile fundamentale ale psihicului uman este predictibilitatea iar când aceasta se rupe, frica apare firesc, nu ca o slăbiciune, ci ca un mecanism de protecție", explică Dorina Stamate, psihoterapeut. 

Pe lângă frică, în fața schimbărilor geopolitice, pot apărea și alte reacții psihologice: anxietate crescută, hipervigilență, furie, nevoia de a găsi vinovați, dar și o tendință de retragere emoțională sau chiar de negare.

Dorina Stamate spune: 

,,Unii oameni devin excesiv de preocupați de știri, alții aleg să le evite complet, ambele fiind încercări ale psihicului de a-și regla stresul. De asemenea, poate apărea un sentiment de neputință învățată — acea stare în care omul simte că oricum ar face ceva, rezultatul nu se schimbă — ceea ce poate duce la apatie, depresie sau cinism. Toate acestea sunt reacții umane normale la incertitudine prelungită, nu semne că <<nu facem față>>, ci indicii că psihicul nostru încearcă să se adapteze unei realități instabile".

Cum putem reduce anxietatea

Temerile sunt reacții firești la senzația că lumea scapă de sub control, explică psihoterapeuta și primul pas este să le recunoaștem. 

,,Lucrăm cu aceste temeri prin a le aduce din zona vagă a „ceva rău se va întâmpla” într-o zonă mai concretă: ce anume mă sperie, ce ține de mine și ce nu ține de mine. Psihologic vorbind, frica devine copleșitoare atunci când este difuză și nearticulată, iar simplul fapt de a o pune în cuvinte, de a o discuta cu alți oameni și de a o contextualiza istoric — înțelegând că umanitatea a mai trecut prin perioade de ruptură și haos — reduce deja intensitatea ei", spune Dorina Stamate. 

Citește și: Donald Trump, jigniri față de țara gazdă, la Davos. De ce l-a „enervat” prim-ministrul Elveției

Conversațiile cu ceilalți oameni, sprijinul reciproc și sentimentul de comunitate pot, de asemenea, să ducă la scăderea anxietății, ,,pentru că frica se amplifică în izolare și se diminuează în relație". Totodată, subliniază psihoterapeuta:

,,Reducerea anxietății nu înseamnă ignorarea realității sau optimism forțat, ci construirea unor insule de control și siguranță în viața de zi cu zi. Anxietatea scade atunci când ne mutăm atenția de la marile forțe globale, asupra cărora nu avem influență, către lucruri concrete: rutina zilnică, relațiile apropiate, grija față de corp, somn, mișcare și limite clare în consumul de informații. Este extrem de important să selectăm sursele de știri și să ne stabilim intervale clare în care ne informăm, pentru că expunerea constantă la mesaje alarmiste menține sistemul nervos într-o stare de alertă continuă". 

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Cheia în care trebuie să interpretăm discursul lui Trump, din perspectiva politologului

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că, deși teama este firească, riscurile nu sunt atât de mari pe cât ne-am putea speria:

,,Discursul lui Donald Trump nu este atât înspăimântător, cât dezordonat. El nu anunță o lume nouă, ci suspendă limbajul vechii ordini fără a-l înlocui cu altceva coerent. Temerile sunt firești, dar nu trebuie plasate la nivel existențial. Riscurile sunt mai ales economice și instituționale, nu apocaliptice. Frica apare din lipsa de claritate, nu dintr-un pericol iminent".

Cum va fi influențată România de schimbarea regulilor? Politologul spune: 

,,Într-un context mai instabil, instituțiile devin mai esențiale, nu mai puțin importante. Presiunile vor fi legate de securitate, de capacitatea administrativă și de coerența internă. Nu este un moment de panică, ci unul care penalizează improvizația și ambiguitatea".

L-am întrebat pe politolog și ce ne învață istoria. Politologul a făcut o paralelă între lecțiile trecutului și discursul lui Donald Trump. 

,,Istoria arată că tranzițiile nu distrug ordinea, ci o mută și o adaptează. Lumea veche nu se prăbușește, ci se transformă prin deciziile actorilor.(...). Diferența esențială este între cei (n.r. actorii) care înțeleg aceste mecanisme și cei care cred că un discurs poate înlocui o ordine. În acest sens, problema nu este că regulile se schimbă, ci că unii actori preferă să vorbească peste ele, ca și cum n-ar exista."

Citește și: Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România

Rolul rezilienței și adaptabilității, ,,Avem o capacitate extraordinară de a ne reorganiza intern atunci când realitatea externă se schimbă"

Dincolo de actorii politici, la nivel de societate, două concepte din psihologie, care și-au mai arătat de-a lungul istoriei importanța extraordinară, vor reveni în prim-plan în lumea post-Trump. 

,,În perioada care urmează, reziliența și capacitatea de adaptare nu vor mai fi concepte teoretice, ci abilități esențiale de supraviețuire psihologică. Reziliența nu înseamnă să nu simți frică, tristețe sau furie, ci să poți merge mai departe în ciuda lor, să îți ajustezi așteptările, să renunți la iluzii de control absolut și să găsești sens chiar și în contexte instabile. Adaptabilitatea presupune flexibilitate mentală — capacitatea de a accepta că lumea se schimbă, că unele certitudini se pierd, dar că putem învăța să trăim și să funcționăm în noile condiții fără a ne pierde umanitatea", spune Dorina Stamate.

Important este și să nu uităm că: 

,,Din punct de vedere psihologic, oamenii nu sunt fragili prin definiție; dimpotrivă, istoria ne arată că avem o capacitate extraordinară de a ne reorganiza intern atunci când realitatea externă se schimbă, iar cheia va fi să nu facem acest drum singuri, ci împreună, cu empatie, dialog și grijă față de sănătatea noastră mentală". 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
gandul.ro
image
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
mediafax.ro
image
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Lovitură pentru tot fotbalul românesc! Ce șansă ratează SuperLiga
fanatik.ro
image
Cum vrea Trump să controleze bucăți din Groenlanda fără să o anexeze
libertatea.ro
image
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Mircea Lucescu, internat de urgență!
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Cum scapi de gheața din curte fără să distrugi cimentul. Metode sigure
playtech.ro
image
Mihai Stoica taie în carne vie! Plecări de la FCSB după dezastrul de la Zagreb: „E terminat, gata. Sunt jucători care nu ne mai pot ajuta”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântat Mario Alin. Anunțul făcut de familia adolescentului
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Cum arată legitimaţia pe care niciun român nu ar vrea să o vadă în 2026. Ordinul a intrat în vigoare FOTO
romaniatv.net
image
Mutarea care schimbă jocul. Ce cadou îi face Trump lui Zelenski
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Fursecuri nuci cu crema Sursa foto shutterstock 558061027 jpg
Fursecuri „nuci‟ cu cremă. Mai fragede nu există!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc