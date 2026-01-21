Robert Kagan: Trump demontează ordinea mondială postbelică și readuce lumea într-o eră a rivalităților din secolul al XIX-lea

Președintele Donald Trump a distrus ordinea liberală internațională dominată de Statele Unite, iar lumea intră într-o nouă fază de multipolaritate care va fi mai periculoasă atât pentru America, cât și pentru restul globului, susține analistul american Robert Kagan într-un articol publicat în revista The Atlantic.

Robert Kagan, cercetător la Brookings Institution și unul dintre cei mai influenți experți americani în politică internațională, afirmă că până la începutul anului 2026 administrația Trump a abandonat rolul pe care SUA și l-au asumat după Al Doilea Război Mondial: garant al securității globale și pilon al ordinii liberale internaționale.

Potrivit lui Kagan, această ordine nu s-a prăbușit din cauza slăbirii capacităților americane, ci ca urmare a unei decizii politice deliberate. Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, au ales să renunțe la responsabilitățile asociate poziției lor dominante.

Autorul avertizează că noua multipolaritate va semăna cu lumea de dinainte de 1945: o perioadă marcată de rivalități permanente între marile puteri, conflicte frecvente și creșteri masive ale cheltuielilor militare. Competiția pentru resurse, până acum în mare parte economică, va deveni din ce în ce mai militarizată, iar controlul teritoriilor va conta mai mult decât accesul la piețe.

Societatea americană nu este pregătită pentru acest scenariu

Kagan subliniază că societatea americană nu este pregătită pentru acest scenariu. Timp de aproape opt decenii, Statele Unite și aliații lor au beneficiat de stabilitatea oferită de alianțe globale, comerț liber și instituții internaționale, care au redus riscurile unor conflicte majore între marile puteri.

Experiența istorică sugerează însă că sistemele multipolare tind să producă războaie. Kagan indică drept exemplu „Concertul European” din secolul al XIX-lea, o ordine bazată pe echilibrul de putere dintre marile state ale vremii. Deși a prevenit un război generalizat în Europa timp de decenii, sistemul a fost marcat de numeroase conflicte regionale, soldate cu pierderi masive de vieți omenești și modificări repetate ale frontierelor. Cele două războaie mondiale ale secolului XX au fost, în cele din urmă, rezultatul aceluiași tip de competiție între marile puteri.

Ordinea liberală creată după 1945, în mare parte sub conducerea SUA, a fost o încercare conștientă de a rupe acest ciclu. Protejate de oceane și afectate relativ limitat de distrugerile războaielor mondiale, Statele Unite și-au asumat nu doar propria securitate, ci și pe cea a aliaților lor, afirmă Kagan.

Washingtonul a limitat ambițiile expansioniste ale puterilor regionale din Europa și Asia, preferând să își extindă influența prin alianțe, comerț și investiții, mai degrabă decât prin cuceriri teritoriale directe. În mod neobișnuit pentru istorie, statele aliate — inclusiv Germania, Japonia, Franța și Marea Britanie — au acceptat hegemonia americană, în schimbul garanțiilor de securitate și al prosperității economice.

Această „mare înțelegere”, spune Kagan, a asigurat stabilitate timp de decenii și a limitat capacitatea Rusiei și Chinei de a schimba ordinea internațională.

Lupta pentru resurse, sfere de influență și securitate va deveni centrală

În prezent, argumentează el, toate elementele acestui aranjament sunt puse sub semnul întrebării. Donald Trump a susținut că SUA suportă costuri prea mari pentru securitatea aliaților, a acuzat partenerii de exploatarea Americii prin comerțul liber și a formulat, la rândul său, pretenții teritoriale. În viziunea lui Kagan, Statele Unite încalcă astfel propriile angajamente fundamentale.

Consecința, avertizează autorul, va fi reînarmarea Europei și Asiei și transformarea acestora în centre independente de putere. Germania, Japonia, Polonia, Franța sau Coreea de Sud vor fi nevoite să își asume un rol mai activ în competiția geopolitică, inclusiv prin mijloace militare, într-un context de naționalism în creștere și curse ale înarmării.

Într-o astfel de lume, lupta pentru resurse, sfere de influență și securitate va deveni centrală. Statele mici și mijlocii se vor confrunta din nou cu alegeri dificile între aliniere forțată și confruntare.

În concluzie, Robert Kagan susține că prin slăbirea alianțelor și erodarea credibilității morale a SUA, Donald Trump riscă să transforme America din lider global într-un actor izolat. Puterea americană, afirmă el, s-a bazat nu doar pe forță militară și economică, ci și pe încrederea partenerilor. Dacă menținerea ordinii liberale părea costisitoare, avertizează Kagan, lumea care îi va lua locul va avea un preț mult mai mare.