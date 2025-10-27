Cum se justifică medicul din Sinaia acuzat de malpraxis în urma unei operații de colecist: „Nu știam toate datele medicale”

Un caz grav de malpraxis a stârnit controverse la Spitalul Orășenesc din Sinaia. Soțul unei femei de 33 de ani din Bușteni îl acuză pe medicul care a operat-o că ar fi vinovat de decesul acesteia, survenit după o intervenție chirurgicală pentru colecist.

Femeia a fost internată la Spitalul din Sinaia acum o lună, după ce ajunsese la urgențe cu o criză biliară. Chirurgul care a preluat-o a recomandat îndepărtarea colecistului. Operația laparoscopică a decurs inițial conform protocolului, iar pacienta a rămas internată 16 zile, sub supraveghere și tratament medical.

Oliviu Secăreanu, soțul femeii, susține că la externare medicul a lăsat în corpul soției o parte de dren, „o bucată de furtun care îi ieșea din burtă, nu știu exact cât de mare, acoperită de un pansament gigantic”.

Când pacienta s-a prezentat la control, starea ei era gravă, iar chirurgul a decis transferul la Institutul Clinic Fundeni pentru investigații suplimentare. „Mi s-a spus, domnule, situația este extraordinar de gravă. A trebuit să îi îndepărtăm 70% din ficat pentru că ficatul dânsei era o pungă cu puroi. Soția mea a ajuns la Fundeni cu sepsis”, a declarat Oliviu Secăreanu. Femeia a murit ieri.

Punctul de vedere al medicului

Medicul vizat susține că pacienta nu a dezvăluit toate antecedentele medicale, deși a fost întrebată de trei ori - la UPU, în secție și înainte de operație. „Este la fel de dureros și pentru noi, echipa din spitalul Sinaia. Vreau să precizez faptul că elemente importante din antecedentele personale patologice ale pacientei nu au fost declarate cu seriozitate la internarea la spitalul Sinaia. Ceea ce, în mod evident, a agravat situația și a impus un alt fel de intervenție, ducând la complicația care a apărut ulterior. E frustrant, pentru că știam ce trebuie făcut, dar nu am putut acționa la timp pentru că nu știam toate datele medicale reale”, a declarat chirurgul, potrivit ProTV.

Soțul femeii susține însă că singura afecțiune anterioară era o spasmofilie descoperită în urmă cu 12 ani.

Anchete în curs

„Infecția a fost fundamentul diagnosticului, de aceea s-a și intervenit. Acum nu știu despre ce infecție vorbește dânsul, dacă este vorba de alta. A ajuns cu infecție la ficat. Tot ceea ce s-a întâmplat ulterior momentului externării nu pot să comentez”, a declarat Mariana Miu, managerul spitalului.

La Spitalul din Sinaia a fost declanșată o anchetă internă pentru a verifica respectarea protocoalelor de către medic, iar Direcția de Sănătate Publică a deschis o investigație separată. Soțul femeii spune că va depune plângere atât la Poliție, cât și la Colegiul Medicilor.

Medicul vizat a mai fost anchetat în 2018, după ce ar fi uitat un pansament în abdomenul unei fetițe de 11 ani, însă cazul s-a clasat.