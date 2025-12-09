Cum să cheltui fără stres de Sărbători - sfatul unui expert în educație financiară

În luna decembrie, toate magazinele devin mai atractive, cu decorațiuni care mai de care mai frumoase. Totul în jur parcă te îmbie să cumperi. Cum facem însă să ne încadrăm într-un buget rezonabil pentru mese, ieșiri și cadouri? Trainerul de educație financiară Adrian Asoltanie vine cu mai multe recomandări.

Regula numărul 1: un buget rezonabil

Prima recomandare a lui Adrian Asoltanie când vine vorba despre cheltuieli chibzuite este stabilirea unui buget.

,,În sezonul Sărbătorilor, tocmai bugetul este cel care ne ajută să rămânem niște cumpărători echilibrați. Pentru că bugetul creează această legătură între posibilități și dorințe (de obicei, Sărbătorile sunt legate mai degrabă de dorințe decât de nevoi). Și atunci să ne facem un buget pentru cadouri pornind de la o listă de persoane pe care le avem în vedere, cam ce am vrea să cumpărăm pentru fiecare și, evident, disponibilitățile financiare", subliniază trainerul de Educație Financiară.

Acesta mai spune că a observat o tendință privind cheltuielile din perioada Crăciunului și Revelionului.

,,Vizavi de care e procentul maximum din venituri pe care putem să îl alocăm pentru cumpărăturile de Sărbători, de obicei, ce am observat eu ca medie, evident că nu e valabil pentru toată lumea, luna decembrie ne costă cam cu 50% mai mult decât o lună obișnuită. Dacă o familie, de exemplu, are cheltuieli lunare de 10.000 de lei, ar cam trebui să se aștepte pentru luna decembrie la cheltuieli suplimentare (cu mese, cadouri, ieșiri, plecări, decorațiuni interioare, brad șamd) de 4.000 - 5.000 de lei".

Regula numărul 2: cumpătare în timpul anului

Dacă în timpul anului am fost cumpătați, ne putem permite ca de Sărbători să fim mai generoși, spune Asoltanie:

,,După părerea mea, contează mai mult ce faci în restul anului decât ce faci în două săptămâni la final de an. Este ca și când o persoană decide să țină dietă mergând în concediu la all inclusive și taman atunci îl apucă dietele și abținerea de la mâncare. Ar fi cam frustrant, nu-i așa? Mai ales că s-ar putea să fie cea mai scumpă dietă pe care o ține persoana respectivă. Și atunci, eu recomand în primul rând să avem un pic de cumpătare în timpul anului, în restul lunilor, astfel încât să avem ceva resurse pentru luna decembrie".

Acesta propune și un fond special creat pentru ocazia Sărbătorilor:

,,Ce fac eu și le recomand tuturor este să își facă un cont sau un plic separat, în care în fiecare lună să pună deoparte pentru aceste cheltuieli care sigur vin peste noi. Eu am creat chiar un exercițiu care se numește ,,Calendarul neprevăzutelor". Este gratuit poate fi descărcat de la mine de pe site. Acolo, o persoană/o familie poate să își pună cheltuielile pe care știe sigur că le va avea, cum ar fi zile de naștere, Crăciun, Revelion, Paștele, nunți, botezuri și alte evenimente de genul acesta care sigur costă mulți bani. În dreptul fiecărui eveniment vom trece o sumă de bani și practic calculăm acea sumă, pe care o împărțim la 12 luni și obținem banii pe care ar trebui să îi punem deoparte în fiecare lună pentru aceste cheltuieli".

Trainerul de educație financiară spune că, în mod categoric, nu ar trebui să apelăm la alte economii.

,,A nu se confunda acest fond pentru evenimente previzibile cu fondul pentru urgențe (între 1.000 și 2.000 de lei cash în casă) pe care ar trebui să îl avem cu toții pentru mici defecțiuni casnice sau mici probleme medicale. Sau cu fondul de siguranță, respectiv cu cele trei zile de cheltuieli, bani pe care ar trebui să îi avem pentru probleme mai grave, cum ar fi pierderea jobului, o operație scumpă sau alte evenimente cu adevărat neașteptate", subliniază Adrian Asoltanie.

Regula numărul 3: nu ne îndatorăm pentru cadouri scumpe

A treia regulă de care este bine să ținem cont se referă la credite. Asoltanie atrage atenția că ar trebui să ne ținem departe de ele în perioada Sărbătorilor, chiar dacă sunt tentante.

,,O regulă pe care nu ar trebui să o încălcăm este să nu ne îndatorăm de Sărbători pentru cadouri prea scumpe, pe care în mod normal nu ni le permitem și le punem pe 12 sau 24 de rate. Ce facem de fapt este că ne creăm niște obligații viitoare pentru niște achiziții pe care puteam să le pregătim mai din timp. Mai ales în contextul ăsta economic, eu aș recomanda călduros evitarea îndatorării, adică a achiziției făcute prin credit", spune trainerul de educație financiară.

Alte reguli care pot fi utile

Alte reguli care pot fi utile țin de împărțirea bugetului în funcție de cheltuielile pe care le vom avea în perioada Crăciunului.

Cadouri

Mâncare & băutură

Decoratiuni

Deplasări / drumuri

Evenimente / activități (târguri, ieșiri, concerte)

Util este și ca, înainte să cumpărăm, să căutăm alternative și să facem comparații de preț. Un produs care costă o anumită sumă într-un magazin poate fi de două ori mai ieftin în altul. Tot în perioada Sărbătorilor, centrele comerciale au oferte și promoții, pe care le anunță de obicei cu câteva zile înainte. O parte din banii cheltuiți se pot întoarce la cumpărător sub formă de cupoane.

Dacă bugetul pentru cadouri este limitat, lucrurile realizate în casă sau de mână sunt o variantă foarte bună. Și îi arată celui care le primește că am investit timp și pasiune pentru a-i face o bucurie.