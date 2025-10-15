search
CTP critică refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere: „O violare a drepturilor fundamentale ale persoanei umane”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică refuzul unor medici din spitalele de stat de a efectua avorturi la cerere, considerând că această practică încalcă drepturile fundamentale ale femeilor și le reduce libertatea de a dispune de propriul corp.

Cristian Tudor Popescu FOTO Mediafax

Cristian Tudor Popescu condamnă decizia unor medici din sistemul public care refuză să efectueze avorturi la cerere, afirmând că, printr-un astfel de gest, femeia ajunge „într-o situație inferioară unui deținut”.

Într-o intervenție la Europa FM, jurnalistul a explicat faptul că refuzul medicilor echivalează cu o încălcare a dreptului fundamental al fiecărui individ, fie că este vorba despre femei, fie de bărbaţi, de a dispune de propriul corp.

Concret, explică el, femeii i se neagă „proprietatea asupra corpului ei. Asta se numește în limba latină habeas corpus. (...) Habeas corpus înseamnă «am corpul meu», e proprietatea mea”.

Astfel, gazetarul a făcut o paralelă între dreptul l „habeas corpus” - conceput pentru a proteja cetățenii de detențiile arbitrare - și situația femeilor cărora li se refuză accesul la întreruperea sarcinii.

„Detenția este trecerea corpului omului în proprietatea altcuiva. A gardienilor, a justiției. Se face un înscris numit habeas corpus, prin care se poate solicita și obține ca un deținut, presupus a fi deținut ilegal de către cei care fac cererea, să fie văzut de un judecător. Adus din detenție și văzut. Care să-l interogheze în legătură cu motivele detenției, cu cadrul legal și la sfârșit poate să îl elibereze, dincolo de procesul principal pentru care a fost arestat, considerând că nu s-au respectat drepturile fiind arestat”, a explicat el cum funcţionează acest principiu.

Jurnalistul consideră că, în momentul în care un medic refuză efectuarea unei întreruperi de sarcini, el preia controlul asupra corpului femeii, încălcându-i libertatea și demnitatea.

„O femeie căreia i se refuză să facă avortul se află în situația de non-habeas corpus, într-o situație inferioară unui deținut. Pentru că ea este împiedicată să dispună de corpul ei. De corpul ei dispune medicul care îi refuză avortul, ceea ce este, după părerea mea, o violare a drepturilor fundamentale ale persoanei umane, indiferent că este vorba de bărbat sau de femeie”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

În România, accesul la avort este limitat de disponibilitatea medicilor

Declarațiile sale vin pe fondul unei anchete realizate de Digi24, care arată că numeroși medici din spitalele publice din România refuză să efectueze avorturi din motive religioase, morale sau personale. Ministerul Sănătății a recunoscut existența acestei probleme, însă fără să ofere soluții concrete.

Conform datelor anchetei, din cele 200 de spitale publice contactate, doar 87 au răspuns solicitării jurnaliștilor şi, dintre acestea, 49 nu au niciun medic dispus să efectueze întreruperi de sarcină la cerere.

În lipsa unei alternative în sistemul public, multe femei ajung să caute sprijin la ONG-uri sau la ginecologi care acceptă să realizeze procedura în afara spitalelor de stat, chiar și în cazuri sensibile, cum ar fi sarcinile rezultate în urma unui viol.

Organizațiile pentru drepturile femeilor, precum FILIA, avertizează că accesul la avort rămâne, în practică, un privilegiu limitat, nu un drept garantat. Acestea solicită autorităților să ia măsuri urgente pentru ca întreruperea de sarcină la cerere să fie accesibilă în mod real pentru toate femeile din România.

Vă reamintim că tema privind întreruperile de sarcină în România a revenit în actualiitate şi în contextul unei propuneri legislative recente, depuse la Senat de doi parlamentari neafiliați, foști membri ai formațiunii naționaliste POT, prin care propuneau pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele care provoacă moartea fătului după 14 săptămâni de sarcină.

Deputata Monica Ionescu, una dintre inițiatoarele proiectului, a precizat ulterior că legea nu se aplică femeilor care aleg să întrerupă sarcina, ci partenerilor care, prin violență, pot provoca pierderea acesteia după termenul menționat.

