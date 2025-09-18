„Simt cum pierd neuroni când aud de inepțiile ăstora...” Reacția românilor, după ce doi foști membri POT, soţ şi soţie, au propus o lege contra avortului

Inițiativa a doi deputați ajunși în Parlament pe listele POT, prin care cer incriminarea avortului, a provocat reacții explozive în rândul românilor, care compară propunerea cu legislația restrictivă din Polonia sau SUA și califică măsura drept una „fascistă”.

Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu, deputați independenți acum, dar aleși în Parlament pe listele POT, au depus recent la Senat o inițiativă legislativă prin care solicită incriminarea avortului după 14 săptămâni de sarcină.

Potrivit celor doi, legea ar oferi „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viață”.

Actualmente, legislația românească nu consideră avortul infracțiune, cu excepția cazurilor în care este realizat ilegal, conform articolului 185 din Codul Penal.

Modificările propuse

Inițiativa vizează completarea articolului 202 din Codul Penal, în sensul introducerii pedepsei cu închisoarea de la 3 la 7 ani pentru orice „vătămare a fătului în timpul sarcinii sau al nașterii, care împiedică instalarea vieții extrauterine”.

Totodată, proiectul introduce și un nou alineat: „Dispozițiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârșită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii.”

Cine sunt inițiatorii?

Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu sunt ambii avocați și au fost aleși în circumscripțiile Bacău și Neamț. După intrarea în Parlament, au ocupat funcții de vicepreședinți ai grupului POT, din care ulterior au demisionat, odată cu excluderea lor din partidul pe listele căruia au ajuns în Parlament. În prezent, nu sunt afiliați politic.

Reacții dure din spațiul public

Inițiativa a stârnit un val de critici virulente, mai ales pe platforma Reddit, unde românii au comparat propunerea cu legislația restrictivă din Polonia sau SUA şi au catalog o astfel de inițiativă drept „fascistă”.

* „Chiar eram curios când o să înceapă și fasciștii noștri să dea în drepturile femeilor.”

* „Eu nu înțeleg exact ce propun (...). Iar cea mai dubioasă parte mi se pare paragraful de jos unde se zice ca se urmărește incriminarea inclusiv dacă se naște mort. Asta înseamnă că dacă are o malformație și este pe moarte tu trebuie să îl duci până la capăt ca altfel ești pasibilă de închisoare.”

* „Pare că e fix cum e în Polonia. Acolo în teorie poți să avortezi dacă fetusul are probleme, dar legea e făcută în așa fel încât să faci închisoare dacă chiar faci asta. Atât tu, cât și doctorul.”

* „Bă, jur că pro-liferii de la noi sunt de 10 ori mai tâmpiți. Cum să ceri bulău pentru miscarriage?”

* „Avortul e garantat prin Constituție, so good luck with that.”

* „Foarte frumos, introducem inițiative legislative care elimină un drept pentru aproape jumătate din populația țării.”

* „Mai bine să bage lege «Fără reduși mintal în parlament».”

* „Inițiatorii sunt dovada că avortul trebuie apărat. Altfel se nasc cretini ca ei.”

* „Să ne așteptăm ca toate căcaturile fasciștilor din SUA să ajungă și la noi”, sunt doar câteva dintre comentariile românilor.

Unii dintre ei amintesc inclusiv de perioada comunistă şi de generaţiile de „decreţei” apărute în urma interzicerii avortului în România.

* „Păi trebuie o noua generație de decreței ca să plătească pensiile decrețeilor care îmbătrânesc acum”, a scris cineva.