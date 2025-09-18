search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Simt cum pierd neuroni când aud de inepțiile ăstora...” Reacția românilor, după ce doi foști membri POT, soţ şi soţie, au propus o lege contra avortului

0
0
Publicat:

Inițiativa a doi deputați ajunși în Parlament pe listele POT, prin care cer incriminarea avortului, a provocat reacții explozive în rândul românilor, care compară propunerea cu legislația restrictivă din Polonia sau SUA și califică măsura drept una „fascistă”.

Românii nu sunt de acord cu interzicerea avortului. FOTO: arhivă
Românii nu sunt de acord cu interzicerea avortului. FOTO: arhivă

Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu, deputați independenți acum, dar aleși în Parlament pe listele POT, au depus recent la Senat o inițiativă legislativă prin care solicită incriminarea avortului după 14 săptămâni de sarcină.

Potrivit celor doi, legea ar oferi „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viață”.

Actualmente, legislația românească nu consideră avortul infracțiune, cu excepția cazurilor în care este realizat ilegal, conform articolului 185 din Codul Penal.

Modificările propuse

Inițiativa vizează completarea articolului 202 din Codul Penal, în sensul introducerii pedepsei cu închisoarea de la 3 la 7 ani pentru orice „vătămare a fătului în timpul sarcinii sau al nașterii, care împiedică instalarea vieții extrauterine”.

Totodată, proiectul introduce și un nou alineat: „Dispozițiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârșită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii.”

Cine sunt inițiatorii?

Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu sunt ambii avocați și au fost aleși în circumscripțiile Bacău și Neamț. După intrarea în Parlament, au ocupat funcții de vicepreședinți ai grupului POT, din care ulterior au demisionat, odată cu excluderea lor din partidul pe listele căruia au ajuns în Parlament. În prezent, nu sunt afiliați politic.

Reacții dure din spațiul public

Inițiativa a stârnit un val de critici virulente, mai ales pe platforma Reddit, unde românii au comparat propunerea cu legislația restrictivă din Polonia sau SUA şi au catalog o astfel de inițiativă drept „fascistă”.

* „Chiar eram curios când o să înceapă și fasciștii noștri să dea în drepturile femeilor.”

* „Eu nu înțeleg exact ce propun (...). Iar cea mai dubioasă parte mi se pare paragraful de jos unde se zice ca se urmărește incriminarea inclusiv dacă se naște mort. Asta înseamnă că dacă are o malformație și este pe moarte tu trebuie să îl duci până la capăt ca altfel ești pasibilă de închisoare.”

* „Pare că e fix cum e în Polonia. Acolo în teorie poți să avortezi dacă fetusul are probleme, dar legea e făcută în așa fel încât să faci închisoare dacă chiar faci asta. Atât tu, cât și doctorul.”

* „Bă, jur că pro-liferii de la noi sunt de 10 ori mai tâmpiți. Cum să ceri bulău pentru miscarriage?”

* „Avortul e garantat prin Constituție, so good luck with that.”

* „Foarte frumos, introducem inițiative legislative care elimină un drept pentru aproape jumătate din populația țării.”

* „Mai bine să bage lege «Fără reduși mintal în parlament».”

* „Inițiatorii sunt dovada că avortul trebuie apărat. Altfel se nasc cretini ca ei.”

* „Să ne așteptăm ca toate căcaturile fasciștilor din SUA să ajungă și la noi”, sunt doar câteva dintre comentariile românilor.

Unii dintre ei amintesc inclusiv de perioada comunistă şi de generaţiile de „decreţei” apărute în urma interzicerii avortului în România.

* „Păi trebuie o noua generație de decreței ca să plătească pensiile decrețeilor care îmbătrânesc acum”, a scris cineva.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
BANC | „Ăștia sunt toți banii pe care îi am”
gandul.ro
image
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
digi24.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Simulare salariu net 2025: cât îți ia statul prin CAS și CASS
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu! Ilinca este o sportivă renumită
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
De când se pot înscrie persoanele fizice în Programul "Rabla". Care este valoarea ecotichetelor acordate
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Donald Trump: „Ești atât de frumoasă!” Kate Middleton, copleșită de complimente în timp ce palatul publică imagini din culise

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime