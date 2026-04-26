Cristian Bărhălescu, ales președinte al ANAT în locul lui Alin Burcea. În trecut a fost și secretar de stat pentru turism

Noul preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) pentru perioada 2026-2028 este Cristian Bărhălescu, director al unui tur-operator din Constanţa. Acesta a fost ales, luni, de Adunarea Generală a organizaţiei.

Cristian Bărhălescu, director al agenției Icar Tours din Constanța, a fost ales președinte al ANAT, după retragerea lui Alin Burcea.

„Am preluat rolul de președinte al ANAT. Pentru mine, este mai mult decât o funcție – este o responsabilitate față de o industrie în care sunt implicat de zeci de ani, atât prin Icar Tours Constanța, cât și ca președinte al ANAT Sud-Est. Nu vin cu promisiuni mari, ci cu o disponibilitate reală de a munci, de a dialoga și cu dorința de a pune lucrurile în mișcare, împreună cu toți colegii din Consiliul Director, din executiv și cu cei care doresc să se implice”, a declarat Bărhălescu.

Noua echipă de conducere ANAT

Funcția de prim-vicepreședinte a fost ocupată de Diana Iluț, președintele Organizației de Management al Destinației (OMD) Maramureș.

Vicepreședinți au fost aleși: Marius Berca (Christian Tour), Valeriu Claudiu Ștefan (Velmar Dreams Pitești), Adrian Voican (Bibi Group4Travel).

Consiliul Director ANAT este completat de mai mulți reprezentanți importanți ai industriei, printre care Ioana Burcea (Paralela 45), Cristian Vlad (Eximtur Făgăraș), Lucian Boronea (Accent Travel & Events), Claudiu-Andrei Chirilov (Laguna Tour Constanța), Aurelian Marin (Paradis Vacanțe de Vis), Mădălina Nicolescu (Olimpic International), Dan Anghelescu (La Piovra Turista) și George Cioceanu (TravelFuse).

Un lider cu experiență

Cristian Bărhălescu este unul dintre numele cunoscute din turismul românesc, cu o activitate îndelungată atât în mediul privat, cât și în cel public. În calitate de proprietar și manager al Icar Tours, a contribuit la dezvoltarea constantă a sectorului agențiilor de turism din România.

Între 2012 și 2013, a ocupat funcția de secretar de stat pentru turism în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, perioadă în care România a deținut președinția Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO), consolidând vizibilitatea internațională a sectorului.

În prezent, Bărhălescu reprezintă ANAT România în cadrul ECTAA (Asociația Europeană a Agențiilor de Turism și Turoperatorilor), contribuind la dialogul european din industrie.

Alin Burcea a fondat ANAT în 1990.

„O etapă se încheie, mă retrag în glorie, dar, în acelaşi timp, las loc schimbului de generaţii. Acum 36 de ani am avut un vis şi am fondat ANAT, iar astăzi visez ca o nouă generaţie să ducă mai departe acest drum. Trebuie să fim puternici, să ne implicăm, pentru că statul devine din ce în ce mai slab şi mai dezinteresat. Doar mediul privat aduce prosperitatea!”, a spus preşedintele de onoare al ANAT, Alin Burcea, fost preşedinte al organizaţiei în 1990-1993, 2016-2018 şi 2024-2026 și fondatorul turoperatorului Paralela 45.