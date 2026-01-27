Crește alocația zilnică de hrană pentru persoanele vulnerabile. Cine sunt beneficiarii în 2026

Începând cu anul 2026, statul român va majora alocația zilnică de hrană destinată persoanelor vulnerabile aflate în sistemul de servicii sociale, o măsură menită să răspundă creșterii costurilor de trai și să asigure un aport alimentar adecvat celor care depind de sprijin instituțional, potrivit Click.ro.

Alocația de hrană este un mecanism prin care statul acoperă costurile alimentației zilnice pentru persoanele care nu se pot întreține singure. Fondurile nu sunt acordate direct beneficiarilor, ci sunt direcționate către instituțiile care pregătesc și furnizează mesele în cadrul serviciilor sociale.

Începând cu 2026, suma alocată va fi de 32 de lei pe zi, față de 22 de lei în prezent, aplicabilă fiecărei zile petrecute într-un centru social. Aceasta se adresează copiilor din centre de protecție, adulților cu dizabilități, persoanelor vârstnice din unități de îngrijire și altor categorii vulnerabile asistate prin instituții acreditate.

Prin această actualizare, autoritățile urmăresc reducerea vulnerabilității sociale și garantarea accesului la hrană pentru persoanele aflate în dificultate.

O majorare de peste 60% după ani de stagnare Actualizarea reprezintă o creștere de peste 60% a alocației zilnice și vine după o perioadă în care valorile nu au mai fost ajustate. Ultima modificare a avut loc în 2022, iar standardele de cost au rămas neschimbate până acum, în ciuda scumpirilor constante.

Inițiativa a fost promovată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și este corelată cu majorarea finanțării generale a serviciilor sociale, inclusiv cu alocări mai mari pentru centrele destinate copiilor și adulților cu dizabilități.

„Să actualizăm alocația de hrană și standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate față de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin. Din 2026, alocația zilnică va fi 32 de lei, iar finanțarea serviciilor sociale a fost crescută semnificativ pentru a asigura mese mai bune și condiții decente”, a declarat Petre-Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Cine sunt beneficiarii în 2026:

Copiii integrați în centre de zi sau rezidențiale din sistemul de protecție specială;

Tinerii și adulții cu dizabilități care frecventează sau locuiesc în servicii sociale acreditate;

Persoanele vârstnice aflate în unități de asistență socială;

Alte grupuri vulnerabile sprijinite prin servicii sociale finanțate din bugetul de stat sau de autoritățile locale.

Suma este gestionată exclusiv prin intermediul furnizorilor de servicii sociale, care au obligația de a asigura mesele zilnice. Astfel, alocația de hrană contribuie direct la îmbunătățirea alimentației și a condițiilor de trai pentru persoanele vulnerabile din România.