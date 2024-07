Controversele Ordonanței 84: Teste fals pozitive la DrugTest. Medicamentele care te pot lăsa fără permis

Poliția Română avertizează că anumite medicamente pot provoca efecte psihoactive și ar putea da rezultate false pozitive la testele DrugTest. Conducătorii auto sunt sfătuiți să verifice prospectul înainte de a conduce, deoarece, în caz de test pozitiv, permisul poate fi reținut preventiv până la confirmarea rezultatelor de laborator, conform OUG 84.

În ultimii doi ani, 15-20% din mostrele biologice prelevate au indicat rezultate negative la analizele ulterioare cu aparatele DrugTest.

„Prin O.U.G. nr. 84/2024 au fost reevaluate mecanismele privind verificarea consumului de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive. În concret, în cazul conducătorilor de autovehicule care refuză să se supună testării în vederea stabilirii consumului de alcool ori de substanţe psihoactive, aceştia sunt conduşi la cea mai apropiată unitate medicală, pentru a li se recolta mostre biologice. În lipsa unor indicii cu privire la prezenţa în organismul acestora a substanţelor psihoactive ori a băuturilor alcoolice, pentru a nu permite conducătorilor de vehicule continuarea conducerii autovehiculelor pe drumurile publice, în scop preventiv, a fost instituită măsura retragerii permisului de conducere până la data primirii rezultatului analizelor toxicologice de laborator, nefiind vorba, în această situaţie, despre săvârşirea unei fapte penale, respectiv de întocmire a unui dosar de cercetare penală”, a transmis, miercuri, Poliţia Română.

Această măsură de retragere preventivă a permisului de conducere este motivată de nevoia de a proteja viața, integritatea corporală și sănătatea persoanelor implicate în trafic sau prezente în proximitatea drumurilor publice, se menționează în comunicatul Poliției.

„De asemenea, este necesar a se preciza faptul că majoritatea conducătorilor auto cunosc efectul alcoolului şi al drogurilor, însă o categorie aparte de substanţe ce afectează capacitatea de a conduce un autovehicul o reprezintă medicamentele. Astfel, se impune ca, anterior conducerii unui vehicul, să fie studiat ambalajul medicamentelor administrate, întrucât în compoziţia acestora pot exista anumiţi compuşi ce determină apariţia de efecte psihoactive şi care pot fi depistaţi cu ajutor aparatelor drugtest, chiar dacă persoana în cauză nu a consumat droguri”, completează instituția.

Concret, conform informaţiilor furnizate de către structurile rutiere teritoriale, la nivel naţional, în perioada 2021 – 2023, au fost infirmate aproximativ 15-20% din totalul mostrelor biologice prelevate conducătorilor auto depistaţi pozitiv la testele efectuate cu aparatele drugtest.

Medicamente care dau teste fals pozitive

Consiliul Superior de Medicină Legală (CSML) a explicat pe propriul site de ce există diferențe în rezultatele testelor de depistare a substanțelor psihoactive între sistemul toxicologic medico-legal și testele efectuate de organele de poliție. Testele rapide folosite de Poliția Română sunt de screening sau orientare și nu sunt echivalente cu analizele de diagnostic sau certitudine realizate la INML sau IML. Un rezultat pozitiv trebuie obligatoriu confirmat prin alte investigații. Pentru a îmbunătăți acuratețea și selectivitatea testelor în trafic, au fost achiziționate noi echipamente Dräger, folosite și de alte poliții internaționale. Aceste echipamente vor înlocui cele vechi și vor uniformiza practicile în diverse regiuni ale țării, reducând riscul de teste fals pozitive sau fals negative.

Însă, un studiu apărut în „Journal of Analytical Toxicology“, în 2018, arată că în cazul aparatelor Dräger DrugTest 5000 rata unui răspuns fals pozitiv a fost: pentru canabis – 14,5%, pentru amfetamine – 23,2%, pentru metamfetamine – 38,4%, pentru enzodiazepine – 36,4%, pentru opiacee – 65,9%, pentru cocaină – 87,1%. Poliția Rutieră din România este dotată cu acest tip de aparate.

Sunt însă și medicamente care pot genera rezultate fals pozitive la testele antidrog. Potrivit medicilor legiști, dau reacții fals pozitive la amfetamine: medicamentele pentru diabet, antiemeticele, antibioticele sau antialergicele. Reacții fals pozitive la cannabinoizi sunt date de antiinflamatorii și antivirale, iar la barbiturice de antiinflamatorii. Un test poate ieși pozitiv la opiacee și în cazul în care ne tratăm cu antitusive (multe medicamente utilizate pentru răceală și gripă conținând codeină, care pozitivează testele rapide), antibiotice, antialergice, antiepileptice sau vasodilatatoare.

Analiza toxicologică medico-legală efectuată pe probe de sânge poate infirma toate aceste rezultate fals pozitive.

De altfel, și unele băuturi energizante sau macul pot genera rezultate fals pozitive la testele antidrog, atrage atenția medicul Emilian Popovici, vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie. Chiar și banalul ibuprofen poate da rezultate fals pozitive pentru marijuana. În timp ce semințele de mac pot duce la rezultate fals pozitive pentru opiacee, deoarece conțin de urme de morfină, iar energizantele, consumate înaintea testării, pot produce teste fals pozitive pentru metamfetamine și THC (marijuana).

„Oamenii trebuie să știe că dacă au băut un energizant există posibilitatea ca testul să iasă fals pozitiv, mai ales dacă vorbim despre consumul foarte apropiat de momentul testării. Nici în toate cazurile când mănânci o prăjitură cu mac nu-ți apare testul fals pozitiv, dar există această posibilitate, mai ales dacă testul este unul foarte sensibil“, a explicat anterior doctorul Emilian Popovici.

Petiție împotriva OUG 84

Ordonanța de Urgență 84, adoptată de Guvern pe 28 iunie și publicată în Monitorul Oficial, introduce noi reguli pentru verificarea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan. Potrivit acesteia, șoferii care refuză testarea rapidă sunt obligați să se supună recoltării de mostre biologice la cea mai apropiată unitate medicală, iar permisul de conducere le este reținut până la primirea rezultatelor analizelor toxicologice de laborator. Comunitatea Declic a lansat recent o petiție prin care solicită premierului Marcel Ciolacu să anuleze această ordonanță. Până acum, peste 124.000 de oameni au semnat petiția Declic.

„Noi, semnatarele și semnatarii acestei petiții, vă cerem să anulați de îndată prevederile OUG 84/2024, care lasă fără permis șoferi nevinovați! Aceste modificări, date prin ordonanță de urgență, în weekend, suspendă permisul șoferilor care cer să fie testați antidrog la INML. Șoferii fie acceptă să fie testați cu aparatele rapide, unde 1 test din 2 pozitive e fals pozitiv, fie rămân fără permis chiar și un an, până când sosesc rezultatele analizelor oficiale.”, precizează petiția.

OUG 84 stârnește controverse în rândul șoferilor, care spun că jumătate din testele efectuate de poliție sunt fals negative, iar conducătorii auto pot aștepta chiar și un an până când analizele de laborator să infirme un test fals pozitiv.

„De acum, fiecare șofer sau șoferiță care cere analize de sânge rămâne fără permis până vine rezultatul. Or asta înseamnă chiar și 1 an fără permis, pentru că laboratoarele sunt puține și Institutul de Medicină Legală nu are suficient personal. Practic, premierul Marcel Ciolacu și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, dau cu banul când vine vorba de permisele a zeci de mii de șoferi, pentru că jumătate din testele antidrog rapide pozitive sunt fals pozitive. Adică oameni nevinovați se aleg cu dosare penale și își pot pierde chiar locurile de muncă până când se stabilește că testul lor a fost, de fapt, fals pozitiv. Dacă această OUG rămâne în picioare, zeci de mii de șoferi vor fi învinovățiți pe nedrept și nu își vor mai putea folosi permisul de conducere luni de zile.”, spun cei din comunitatea Declic.