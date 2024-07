Ordonanța controversată care îi lasă fără permis pe șoferii care cer să fie testați antidrog la INML. Declic cere suspendarea ei

O ordonanță de urgență, adoptată recent de Guvern, a introdus noi reguli pentru verificarea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan. Declic susține că OUG suspendă permisul șoferilor care cer să fie testați antidrog la INML și cere ca ea să fie anulată.

Ordonanța de urgență 84 a fost adoptată de guvern pe 28 iunie și a fost publicată în Monitorul Oficial. În OUG au fost introduse noi reguli pentru verificarea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan.

Concret, șoferii care refuză testarea rapidă sunt obligați să se supună recoltării de mostre biologice la cea mai apropiată unitate medicală. Permisul de conducere le este reținut până la primirea rezultatelor analizelor toxicologice de laborator.

În urma publicării OUG 84, comunitatea Declic a lansat o petiție prin care îi cere premierului Marcel Ciolacu să o anuleze. Declic arată că prevederile OUG suspendă permisul șoferilor care cer să fie testați antidrog la INML. Șoferii fie acceptă să fie testați cu aparatele rapide, unde 1 test din 2 pozitive e fals pozitiv, fie rămân fără permis chiar și un an, până când sosesc rezultatele analizelor oficiale. Până în prezent, peste 66.000 de oameni au semnat deja electronic petiția.

Petiția Declic

„Noi, semnatarele și semnatarii acestei petiții, vă cerem să anulați de îndată prevederile OUG 84/2024, care lasă fără permis șoferi nevinovați! Aceste modificări, date prin ordonanță de urgență, în weekend, suspendă permisul șoferilor care cer să fie testați antidrog la INML. Șoferii fie acceptă să fie testați cu aparatele rapide, unde 1 test din 2 pozitive e fals pozitiv, fie rămân fără permis chiar și un an, până când sosesc rezultatele analizelor oficiale”, scrie în petiția Declic.

De ce este important?

Potrivit petiției, în România, 1 din 2 teste antidrog pozitive, făcute de poliție, este FALS pozitiv.

„Asta înseamnă că șoferii rămân fără permis pe nedrept și se aleg cu dosar penal până când vin rezultatele analizelor. Asta i-a determinat pe mulți șoferi să refuze testarea rapidă și să ceară analize de sânge la INML. Doar că asta nu mai e posibil, după ce Guvernul Ciolacu a schimbat legislația peste noapte, prin OUG 84. De acum, fiecare șofer sau șoferiță care cere analize de sânge rămâne fără permis până vine rezultatul. Or asta înseamnă chiar și 1 an fără permis, pentru că laboratoarele sunt puține și Institutul de Medicină Legală nu are suficient personal”, se arată în petiție.

Semnatarii petiției mai atrag atenția că „oameni nevinovați se aleg cu dosare penale și își pot pierde chiar locurile de muncă până când se stabilește că testul lor a fost, de fapt, fals pozitiv”.

„Practic, premierul Marcel Ciolacu și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, dau cu banul când vine vorba de permisele a zeci de mii de șoferi, pentru că jumătate din testele antidrog rapide pozitive sunt fals pozitive. Adică oameni nevinovați se aleg cu dosare penale și își pot pierde chiar locurile de muncă până când se stabilește că testul lor a fost, de fapt, fals pozitiv. Dacă această OUG rămâne în picioare, zeci de mii de șoferi vor fi învinovățiți pe nedrept și nu își vor mai putea folosi permisul de conducere luni de zile. Unii dintre ei își câștigă existența de pe urma permisului, iar alții depind de el ca să ajungă la serviciu”, scrie în petiție.

De asemenea, Ordonanța 84/2024 „îi nenorocește și pe bicicliști și pe cei care folosesc trotinete electrice. Dacă refuză testul rapid antidrog, ei sunt amendați cu cel puțin 990 de lei”.

„OUG dă liber și la testare direct în laboratoarele Poliției Române, nu doar la IML. Consiliul Superior de Medicină Legală, cel care coordonează analizele în acest moment, atrage atenția asupra acestei probleme și spune că poliția nu are personal calificat, nici laboratoare specifice pentru testare”, scrie comunitatea Declic.