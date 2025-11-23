Șeful ANAF a explicat cum vor fi verificați marii contribuabili. „Avem în acest moment 510 controale derulate la marile companii”

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat la Antena 3 că verificările derulate în perioada următoare la marile companii vor fi inițiate în funcție de datele furnizate de noile aplicații aflate în curs de implementare, programe care vor analiza automat mai mulți indicatori de risc.

Potrivit acestuia, instituția are în lucru deja un număr semnificativ de verificări: „Avem în acest moment 510 controale derulate la marile companii. Toate aceste controale sunt generate ca urmare a unei analize de risc. Nu avem chiar un robot. Sunt mai mulți indicatori de risc implementați la nivelul ANAF în acest proces de digitalizare.”

Șeful ANAF a precizat la Antena 3 că rolul acestor indicatori este unul strict tehnic, de filtrare și semnalizare a unor situații care trebuie clarificate.

„Nu vor face altceva decât să ridice steaguri roșii pentru clarificarea anumitor aspecte”, a declarat șeful ANAF.

El a explicat și modul în care funcționează noile softuri.

„Cu ajutorul acestor roboți, cum le spuneți, un soft care cuprinde mai multe criterii unde sunt predefiniți cu indicatori care ne permit să comparăm date, informații din situațiile financiare ale contribuabililor, cu ajutorul acestor aplicații pe care le-am implementat, fiind în continuare în procesul de implementare, ANAF urmărește să identifice contribuabilii cu un comportament inadecvat față de ANAF și dorește un mediu de afaceri curat”, a declarat acesta.

Controalele asupra băncilor continuă

Adrian Nica a subliniat că instituția verifică în mod constant și sectorul bancar: „ANAF desfășoară astfel de acțiuni prin structura de mari contribuabili, deoarece toate băncile din România sunt administrate la nivelul structurii de mari contribuabili și avem rezultate în sensul în care încasăm și sume suplimentare, nu la fel de mediatizate și importante ca cel spus de dumneavoastră.”

Tot el a afirmat că, începând cu anul 2026, ANAF va publica date detaliate despre controalele realizate.

Peste 500 de mari contribuabili, vizați de noi verificări

ANAF a anunțat recent că urmează o nouă serie de controale la peste 500 de mari contribuabili din domenii economice diverse. Acestea vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

Instituția a explicat și obiectivul acestei acțiuni: „Scopul acestor acțiuni îl constituie verificarea modului de respectare a prevederilor legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate la bugetul general consolidat, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală.”

Averile afișate pe rețelele de socializare și analizele de risc

Întrebat despre averile clanurilor interlope expuse pe rețelele de socializare fără acoperire în venituri declarate, șeful ANAF a precizat că instituția nu ține evidențe privind astfel de categorii sociale.

„ANAF nu ține o evidență pe clanuri interlope, sunt alte instituții care le au în evidență”, a spus Adrian Nica.

Totuși, a subliniat că instituția urmărește diferențele dintre bunuri și venituri declarate.

„Există o evidență cu contribuabilii în ceea ce privește avere comparativ cu veniturile pe care aceștia le declară și vreau să vă spun că în perioada următoare, săptămâna viitoare, o să venim cu primele controale din zona aceasta, care nu sunt deloc de neglijat”, a precizat acesta.

El a menționat că analizele pornesc din zona financiară: „Colegii mei în partea aceasta de analiză de risc, cu ajutorul softurilor implementate, fac aceste analize pornind de la conturi bancare vs proprietăți.”

Șeful ANAF a mai explicat că instituția nu desfășoară controale „pe categorii” precum influenceri sau interlopi, ci pe baza unor criterii obiective.

„Analiza de risc pe care o face ANAF pleacă de la proprietățile pe care persoanele le au comparativ cu veniturile pe care le declară, conturile pe care le folosesc”, a concluzionat Adrian Nica.

În context, ANAF a reamintit că urmează să fie aplicată și procedura prin care conturile contribuabililor cu datorii vor putea fi blocate fără notificare prealabilă persoanei controlate. Practic, contribuabilul află că este verificat abia spre finalul procedurii.